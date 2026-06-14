サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は１４日（日本時間１５日）、オランダ代表と対戦する。

日本代表は世界の強豪相手にどう勝機を見いだし、攻略すればいいのか。日本サッカー協会の分析担当として、２０１８年のＷ杯ロシア大会など多くの国際大会を経験したＪ２大宮ヘッドオブアナリストの片桐央視（ひろみ）氏に、試合のポイントを解説してもらう。

押し込んでチャンスメイク

オランダはタレントぞろいで誰が出ても力が変わらない分、最近の試合でもよく顔ぶれが変わっている。特にＤＦラインは定まっていない。その中で絶対的な存在のファンダイク（リバプール）が、良くも悪くもポイントとなる。

日本が真っ向勝負するのは難しい。特にカウンターに強く、３月のイングランド戦でボール奪取から三笘（ブライトン）が決めたような速攻よりも、敵陣に押し込んだ方がチャンスは増えそうだ。いかにうまくスペースを突くか、意図的にスペースを作るか。このコンビネーションが大事になる。

スペースができる理由の一つは、ＤＦを統率するファンダイクが、ラインを細かくそろえないから。いわば彼自身がライン。一人だけ下がっている時もあれば、高い位置を取っている時もある。そこにギャップが生じる。

ボールを動かし、人が動けば必ずついてくるところがある。上田（フェイエノールト）がファンダイクを引き連れ、両センターバックの間や、センターバックとサイドバックの間にぽっかりと空いたスペースを、２列目の選手が突きたい。

競り合いに強い安心感からか、クロスに対して（球の動きに気を取られて相手を見失う）ボールウォッチャーとなり、かつ相手につられる傾向もある。中央に守備が集中し、左サイドのスペースから中村（スタッド・ランス）が切れ込み、得点する絵が浮かぶ。

コンビを組むセンターバックでは、比較的相性が良かったデリフト（マンチェスター・ユナイテッド）はけがで選外。３月の２試合で最終ラインの連係を深めたかったはずだが、エクアドル戦の開始１２分でドゥムフリース（インテル・ミラノ）が退場処分となったのは痛かった。

主導権を握る時間は、どちらにも同じくらいあるとみる。オランダも押し込まれた場合を想定し、ウィングバックを含めて前線に５人が並ぶ日本対策として、同じ３バックで臨んでくることも考えられる。連続した攻撃ができれば必ずどこかにスペースが生まれる。つけいる隙は十分にある。

かたぎり・ひろみ １９８４年５月生まれ、愛知県出身。愛知・名東高、東海大でプレーし、筑波大大学院在学中に育成年代の日本代表の分析を担当。修了後、日本サッカー協会のテクニカルスタッフとして、２０１２年ロンドン五輪、１６年リオデジャネイロ五輪、１８年ロシアＷ杯などに参加した。１７〜２３年に日本協会テクニカルハウスリーダーを務め、２５年から現職。