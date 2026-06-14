ロックバンド「LUNA SEA」、「X JAPAN」のギタリスト、バイオリニスト、コンポーザーとして活躍するSUGIZO（56）が、昨夏、楽曲制作と出演を務めたアイスショー「氷艶 hyoen2025 ―鏡紋の夜叉―」の同名オリジナル・サウンドトラックをリリースした。「最高のロックオペラになった」と自信を見せる作品には、高校時代からの親友・真矢さん（享年56歳）の最期のドラム演奏曲「鎮魂」など30作を収録。持てる全てを注いだ作品についてSUGIZOに聞いた。（西村綾乃）

アイスショー「氷艶 hyoen2025 ―鏡紋の夜叉―」は、プロフィギュアスケーターの高橋大輔（40）とNEWSの増田貴久（39）がダブル主演し、昨年7月に上演。高橋の地元・岡山を舞台にしたおとぎ話「桃太郎」の原典「温羅伝説」をベースにした物語で、演出を務めた堤幸彦氏（70）から「僕が長年夢見ていた理想のロックオペラを作りたい」と音楽制作を依頼されたという。

「堤さんとの最初の打ち合わせの際、すでに堤さんの中でロックギターが激しく鳴る音楽が中心としてありました。『ロックギターを中心としながらも、ありとあらゆるジャンルが存在するサントラを制作し、完成した音楽をできればステージに立ってギターも弾いてもらいたい。それができる人はSUGIZOさんしかいません。僕の長年の夢を、SUGIZOさんと叶えたい』と言っていただき、すごく感動しました」

ロック少年だった堤と、SUGIZOはすぐに共鳴。ともに影響を受けた「プログレッシブ・ロックを2025年に再構築する音楽にしよう」と制作を進めていった。

「実は音楽を作る前に脚本があり、その中に堤さんから『ここはレッド・ツェッペリンのこの曲』、『ここはロシアの労働歌』、『ここはものすごくダークな騒音のみ』など具体的な指示がたくさんありました。作曲家の中にはそういうやり方を嫌う人もいると思いますが、僕はそういうイメージがあったとしても完成した時には、完全に僕の音楽にしてしまう自信があるので、イヤな感じはしませんでした。それよりも僕的にすごく興味深かったのが、堤さんがSUGIZOミュージックを熟知してくれていたこと。『THE CAGEがほしい』、『ENOLA GAYが必要』など、僕の音楽を知った上で必要なエッセンスを伝えてくださったので、すぐにメインテーマ『鏡紋の夜叉』が生まれました。サイケデリック・トランス、ジャズ、ワールドミュージックなど、様々な音楽が鳴り響く30曲は図らずも、僕のソロ音楽の集大成のようになりました」

最初に生まれた「鏡紋の夜叉」は、アイスショーの冒頭でSUGIZOが生演奏した曲。しんと静まりかえったリンクに響き渡るギターの演奏は、観客を一気に物語の中へと引き込んでいった。バンドのライブとは違う空間をどのように感じていたのか。

「これまでも舞台で演奏した経験はありましたが、『氷艶』は僕が語り部のような役割でしたので、導いていかなくてはいけないという気持ちで臨んでいました。7、8割くらい出演していたので、本番中は横浜アリーナの裏を駆けずり回っていました。何よりもプレッシャーだったのが、最後のカーテンコールでスケートを滑ること（笑）。でも、大変でしたけれど、自分の全勢力をかけて生んだ曲に合わせて、世界のトップスケーターが最高の滑りを見せてくれている。そこにとても感激しました。高橋大輔さんと荒川静香さんが殺陣を見せる『剣夢一如〜夢の境界』では、こんな幸せなことはないと、本番中に彼らの演技をかじりついて見ていました。幸せな時間でした」

数々の名場面が浮かぶ楽曲たち。1曲ごとに違う情景が浮かぶ作品を堤氏は「ショート・ムービーにしたい」と他展開の可能性も示唆した。生まれた曲の中には、高校時代に出会って以降、LUNA SEAのメンバーとしてはもちろん、親友として切磋琢磨してきた真矢さんが演奏した4曲もある。繰り返される輪廻を感じる『鎮魂」は、真矢さんにとって生涯最後のレコーディング曲となった。

「『鎮魂』は『80年代のピンク・フロイドをイメージして』とリクエストされた曲。僕的に裏テーマとして、シンセミュージックであり、かなり（イングランド出身のロックバンド）デペッシュ・モードをイメージしていました。そこに真矢の超ハードなドラムが入って。昨年の6月にレコーディングをしたんですけど、彼はとてもエキサイトしていて、『おぉ、いいじゃん！』って言いながらやってました」

「鎮魂」ではSUGIZOのギターに寄り添うように正確なドラムを刻んだ真矢さん。徐々にフェードアウトしていく楽曲からは、輪廻を感じさせた。

「くしくもこの曲が、彼の最後の仕事になってしまった。僕は、真矢が生まれて初めてのライブから、最初のレコーディングも、そして最後のライブも一緒でした。あんな最強なドラマーがずっと自分の相方だったなんて、感謝しかありません」

真矢さんの不在については「いまも意味が分からない」と戸惑いが続いている。「ロックバンドにとって、ドラムは心臓。鼓動が止まってしまったいま、LUNA SEAの活動を続けるのか、止めるのかは僕自身半分半分の気持ち」と明かした。

LUNA SEAは、12月20日の東京・有明アリーナまで全国ツアー中。真矢さんに指名された弟子の淳士（53）がサポートとしてバンドを支えている。

「LUNA SEAに関しては、現在は真矢とメンバーで決めたツアーを、真矢が指名した淳士と一緒にまわることが最も重要なこと。とにかく今は『LUNA SEAを止めないでほしい』という真矢が残した思いをむげにしないよう、全霊でツアーに挑みます」