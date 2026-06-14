翌日のFIFAワールドカップ2026のグループステージ初戦オランダと対戦するサッカー日本代表。指揮官の森保一監督が前日会見に出席しました。

メキシコ・モンテレイでの事前合宿、そしてアメリカ・ナッシュビルでキャンプを行い、チームの熟成を高めてきました。すでにベースの戦略はできていることを明かし「メンバーについては、最終的に明日の朝の状況を見て決めることになるけど、これまでの準備期間の中でおおよその先発はオランダ戦に向けて戦術の確認をしている。かつ誰が出てもいいように、全体的に戦術の共有のトレーニングはやっています」と話しました。

2日前にコンディション不良を理由に代表を外れたキャプテンの遠藤航選手の代役には町野修斗選手を招集。中盤の選手ではなく、攻撃的な選手を選んだ理由については。

「普通であれば、中盤の選手を補充すると思いますけど、メンバー発表時からケガでプレーできるか分からない遠藤がいる中、中盤の人数はこれでいいのかの質問があったことにお答えしたとおりです。瀬古歩夢だったり、板倉滉であったり、冨安健洋もアヤックスでは6番でプレーしました。他にもポリバレントで複数のポジションをこなせる選手はいるので、6番は埋められる状態で編成した」

狙うは隙のない戦い。「（前回大会）ドイツ、スペインに逆転勝ちしましたが望んだ展開ではない。できれば失点はしたくないし、“先攻勝ちきり”をやりたい」と話す森保監督。

良い守備から良い攻撃につなげて、初戦強豪オランダから勝ち点3奪取を目指します。