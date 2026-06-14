敵地ホワイトソックス戦

米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。初回からパーフェクトに抑える快投を披露したが、8回2死からムーキー・ベッツ内野手のエラーで完全試合を逃した。9回には先頭打者に本塁打を浴び、ノーヒットノーランもならず。それでも8回1/3を1安打1失点で、7-1で勝ったチームに大きく貢献した。試合後、責任を受け止めたベッツの姿勢と態度に日本ファンは感心していた。

まさかの場面だった。8回2死、山本は6番・マイドロスに緩いゴロを打たせた。打球は遊撃手ベッツのもとへ。しかし、これをファンブル。一塁へ投げることができず、この日初めてのランナーを出した。この瞬間、山本の完全試合の偉業は途切れた。山本は9回先頭の8番・ピーターズに被弾。ベッツの失策がなくても完全試合は成立しなかったが、それでも8回1/3を1安打1失点という快投だった。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送で、ベッツは「ごく普通のゴロだったけど、捕り損ねてしまった。そうだね……言い訳するつもりはないよ」と反省した。完全試合には気づいていたか問われ「ああ、何が起こっているかは全て分かっていた。余計なプレッシャーは感じていなかった。さっきも言ったように、言い訳はしない。確実に成功させるべきプレーだった」とチームリーダーは責任を背負った。

日本ファンはベッツの姿勢と態度に「言い訳をせず、非を認められるところが選手としても人としても一流の証」「ムーキー、誰もあんたを責めないよ」「ベッツの人間性は改めて素晴らしいと思った」「言い訳せずに自分のミスを認める姿勢はさすがですね」「たまたまあのタイミングでエラーが出ただけよ」「こういう選手だからこそ信頼される」「相当重く責任を感じていそうなベッツの表情」などと反応していた。

ベッツは失策の時に何を考えたか問われ「何も。やるべきことは全てやったんだ。やるべきことは全部やったのに、ボールが捕れなかっただけさ」とも語った。



（THE ANSWER編集部）