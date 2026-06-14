女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日、肺炎のため都内で死去した。86歳。名優・勝新太郎さんの妻で、女優としてだけでなく、屈託のない天然キャラクターでバラエティー番組の人気だった。通夜は16日午後6時、告別式は17日午前9時半から、東京・桐ケ谷斎場で営まれる。喪主は長女・奥村真粧美さん。



【写真】人間国宝から名優、政治家まであまりにも華麗すぎる家系図

玉緒さんは歌舞伎俳優・二代目中村鴈治郎さんの長女として生まれた。1953年に松竹映画「景子と雪江」でデビューし、54年に大映入社。長谷川一夫さんや市川雷蔵さんらと共演した。また90年代半ばに「さんまのスーパーからくりＴＶ」などのバラエティー番組で、大ブレーク。



プライベートでは数々の作品で共演した勝さんと62年に結婚。長女の真粧美さんと俳優の雁龍（雁龍太郎）さんが誕生。だが勝プロの倒産や、夫の浮気、夫と子供の薬物をはじめてする数々の事件など波瀾万丈。97年に下咽頭がんで勝さんが死去、葬儀では「生まれ変わっても勝新太郎と結婚したい」と語り、愛を貫いた。さらに19年には長男で俳優の雁龍さんを亡くす悲劇にも見舞われた。



玉緒さんは上方歌舞伎の名門成駒屋出身で父の二代目鴈治郎さん、兄の坂田藤十郎さんは共に人間国宝。兄の妻は宝塚出身の女優から政治家に転身し女性初の参議院議長なった扇千景さん、甥は映画「国宝」の出演と歌舞伎指導でも知られる四代目中村鴈治郎と中村扇雀。俳優の林与一の父とは従兄になる。



夫、勝さんはの父は長唄三味線方の名手・杵屋勝東治さん。兄は俳優の若山富三郎さん、甥は俳優の若山騎一郎という華麗な一族となっている。



（よろず～ニュース編集部）