タレントの安枝瞳が13日、自身のインスタグラムを更新。子どもを連れて、同日に開催されたタレントでグラビアアイドルの清水あいりがプロデュースするブランドの展示会に出かけたことを伝えた。



【写真】腰のくねらせ感がすごっ 娘抱っこで見せたママの顔

「清水あいりちゃんのお洋服 @miacharme_official の展示会に家族で！」と記した安枝。都内で行われたサマーコレクションでの4ショットは長女は清水とおそろいの頬に両手を添えるポーズ。下の娘を抱っこしながら、女の子2人のママも柔らかな表情を浮かべている。



清水は「関西弁あいうえお」などインパクト抜群のネタでバラエティー番組で話題を呼んだほか、2023年にはNHKの大河ドラマ「どうする家康」に出演するなど活躍の場を広げている。翌24年には一般男性との結婚も発表。25年5月には自身初プロデュースのアパレルブランド「miacharme(ミアシャルム)」のローンチイベントを都内で開催している。



ウエストのサイドやヒザの部分がカッティングされたキャミワンピやタイトなニットワンピが並んだ写真もアップ。「今回のお洋服は特にあいりちゃんらしくて、(気持ちはまだ)グラドル的には『着て写真撮りたい…!!!!!』と思わせてくれる とってもいいデザイン!! あと10年若ければ…(毎回言ってる)」と元グラビアアイドルとしての思いものぞかせた。



5月24日の投稿で「当日は1日中私もいます」と接客も担当することを告知していた清水は実際に着用し、デコルテ全開でウエストとヒザから肌がのぞくワンピース姿。ほかにも、安枝は笑顔でトップスとミニ丈のタイトスカートを手にする長女、ツインテールの次女の肩に手を置くやさしいママの笑みを見せる自身の姿なども公開した。



「でもこえださん達連れてった結果、 乗せに乗せられて、 前回、前々回『後10年若ければ…』って言ってたお洋服を 買っちゃったから 今回のワンピースも次回買ってしまいそうで怖いです。笑」とつづった。3月23日の投稿では自身の誕生会イベントに清水のブランドの服で臨んでいる。「去年GETして、『いつか着る環境を作る！』と思って1年経ってやっと実現 笑」と記していた。ちなみに、25年5月に更新したインスタグラムには同じデザインの服が写っている。



今回もしっかりゲットしたようで、夫でタレントの古坂大魔王にも購入したことを明かした。安枝は17年に結婚し、18年に長女を、20年に次女を出産している。「Tシャツ大きめの安定のかわいさで我が家も購入したので (ちなみにパパさんが黒) 今年の夏いっぱい着ます あいりちゃん、誘ってくれてありがとう～」と感謝の言葉で結んでいた。



（よろず～ニュース編集部）