人気サッカー漫画「ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ」の著者・ツジトモさん（４８）が、このほどスポーツ報知の単独インタビューに応じ、北中米Ｗ杯に挑む日本代表への思いを語り尽くした。前回の２２年カタール大会から、Ｗ杯優勝経験国を相次いで破るなど、まるで漫画のように歩む森保ジャパンを「ずっとワクワク感があった」と振り返った上で、日本が世界一となっても「全然ジャイアントキリングではない」と語った。（取材・構成＝浅岡 諒祐）

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３５歳の“大物食い”好き青年監督、達海猛が主人公の「ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ」を連載して約２０年。魅力あふれる登場人物、ピッチの中にとどまらない群像劇を描き、サッカーの面白さ、リアルな舞台裏を伝え続けてきた。そんなツジトモさんにとっても、ドイツ、スペインを連破したカタールＷ杯はまるで“漫画”のような、ドラマ性のある大会だった。

「あんな、アドレナリンがドバドバ出るような試合はなかなかない。エンタメすぎたというか、全部が物語になっていた。後半に冨安を入れたり、三笘と伊東で両翼を組むとか、一見すると激ヤバに見えるかもしれないが、ここは攻撃力で押すんだという、感じは燃える。そこがエンタメとして新しく、すごくしびれた」

達海は相手の弱点を徹底的に突く戦術面だけでなく、選手の実力を引き出す観察力、選手を鼓舞するモチベーターとしての能力も高い。絶大なカリスマ性があり、愛する古巣に戻る人物像は、ある２人のレジェンドから着想を得た。

「僕の中で、一番大きかったのはモウリーニョ。当時、新星の若手監督で超かっこよかった。襟を立ててコートを着ているのがかっこよくて、達海もそういうシルエットにしたかった。（達海も）イングランド帰りで、僕も古いＵＫロックが好きだったから、ああいうファッションにした。あと、後に現実になったが、スター選手が監督として戻ってくるという意味では、あの“ピクシー”ストイコビッチが、もし名古屋に戻ってきたら、という想像もあった」

そんな達海が時折見せる大胆な采配と行動は、日本代表の森保監督とも通ずるところがあるという。

「僕は、森保さんのことを結構な勝負師だと思っているから、やばさは（達海と）似ていると思う。勝負への執念かな。前回の森保さんの采配は本当に漫画だった。システムから何から全部組み替えて、超すごい試合だった。日頃から、日本代表の選手が出ている会場の試合はずっと見ていると聞くし、そんなこと出来る人はいない。森保さんのチームは４年前からずっとワクワク感があった」

多忙な中でもサッカー観戦は欠かさない。サッカー経験はないというが、マニアっぷりは筋金入りだ。

「最近は少し減ってきたが、一時期はＪ１の全試合を見ていて、一番やばい時は、当時のナビスコ杯とかも全部見ていた。中村敬斗とか、鎌田大地とか、伊東純也のデビュー戦もよく覚えている。仕事をしながらなのでラジオに近かったが、ノートに先発を書いてずっとメモを取っていた。不思議なもので、Ｊ１が１８チームの時は、仮にＪ１の７試合を見たらもう２試合も見ればいいじゃん、となる。じゃあ次節も、となって、そこからはもう意地です（笑）」

今大会の注目選手には鈴木唯人と上田綺世を挙げる。両選手ともＪリーグ時代から追っていた選手。自身の漫画の登場人物とも重ね合わせる。

「タキ（南野）と三笘がけがして、唯人はすごく重要な役割を担う気がする。清水で見ていた時から焦らず、クールな感じがかっこいい。（作中登場の）ジーノ（ルイージ吉田）がトップ下をやっていた頃に近い感じかな。綺世はとんでもないシュートを見たいし、打って欲しい。（作中に）鹿島の岩淵という選手がいて、もともとは柳沢（敦）さんをイメージしていたが、今は綺世。謙虚さもある伝統的な日本人ＦＷで、綺世には報われて欲しい」

日本代表ではけが人が続出し、今大会も一部の主力が不在。サッカーを愛するからこそ、心を痛め、かつ万全同士の戦いを切望している。

「Ｗ杯にみんなが万全で臨むのはいつの時代もないことだから、わがままなんですけどね。だからこそ、（スウェーデンの）ヨケレスとか、調子よく来てほしいって思ってしまう。（オランダの）ファンダイクにも涼しげにボールを取られたい。だけど、それを超える日本の姿が見たい」

日本代表は世界一を今大会の目標に掲げている。ツジトモさんは「正直、今すぐに優勝してほしいとかはない。今で十分楽しい」と率直な心境を語りつつも、「間違いなく一番可能性があるのは今大会」と断言。最高の景色を目指すサムライブルーへ、自身の漫画のタイトルを用いながら期待とエールを送った。

「今の日本代表が最強だと分かっていない人が世間にはまだ結構いる。今まで勝った（ブラジル、イングランドなど）との試合も親善試合だったが、全然相手もなめていなかった。そこに結果を出せている時点で、（優勝しても）全然“ジャイアントキリング”ではない。俺らで歴史変えようぜ、というメンタルだけでやってほしいですね」

◆ツジトモ １９７７年７月１３日、北海道・苫小牧市生まれ東京育ち。４８歳。日大芸術学部在学中からイラストレーターとして活動を始めると、２００３年に「ＧＨＯＳＴ」で講談社モーニング誌デビュー。０７年より「ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ」を連載開始。

◆ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ 「番狂わせの大物喰い＝ジャイアント・キリング」が好物の３５歳の監督、達海猛が主人公の人気サッカー漫画。原案・取材協力は綱本将也氏。２００７年から講談社モーニング誌で連載開始。達海が現役時代にスター選手として活躍した弱小プロサッカークラブ「ＥＴＵ（イースト・トーキョー・ユナイテッド）」の監督に就任し、リーグ優勝を目指す。累計発行部数は、２５年３月時点で２３００万部を突破。作中で描かれるホームスタジアムのモデルは、柏レイソルの本拠地である日立柏サッカー場（三協フロンテア柏スタジアム）。

【取材後記】取材は東京・墨田区の報知新聞社内の会議室で実施した。実際に新聞社を訪れるのは初だったようで、取材前に軽く社内を案内した際は終始、興味津々な様子だった。日本代表の記事を見せた際は、新聞の見出しのフォントを指さしながら「これ、研究したんですよ」と明かした。個人的に「ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ」の試合以外の細かさ、物語が好きなのだが、漫画家としてのこだわりを肌で感じた。

特別イラストは取材後にその場で描いてもらった。それまではラフに、自然体な様子で取材を受ける姿が印象的だったが、ペンを握ると一気に職人の顔つきになった。同席したカメラマンが「目が変わりましたね」とうなるほど。「監督漫画だけど、これはクラブの群像劇。仕事をしている人たちの情熱を書きたい」。ふとした瞬間に見せるこだわり、そしてサッカーへの深い愛情。夜７時から９時近くまで続いた取材で、なぜ長年に渡って愛される作品になったのか分かった。（サッカー担当・浅岡 諒祐）