◆歌舞伎座「六月大歌舞伎」（２５日千秋楽）

夜の部に四世鶴屋南北・作「盟（かみかけて）三五大切」が８年ぶりに上演されている。中村勘九郎（４４）と尾上松也（４１）が主役の２役をダブルキャストで演じ分ける贅沢（ぜいたく）な趣向で何とも言えない面白さだ。

その役柄は薩摩源五兵衛実は元塩冶家家臣の浪人・不破数右衛門、そして船頭・笹野屋三五郎実は徳右衛門倅千太郎。源五兵衛は三五郎とその女房の芸者小万に百両をだまし取られた悔しさから殺害しようとする筋立てで人間の業を描く。

ダブルキャストは演技で火花を散らすだけでなく演出方法によっても違いを出す効果がある。

例えば序幕１場。源五兵衛の勘九郎は船の先頭に立って出るが松也は窓から姿を見せる。

２幕２場の見せ場である五人切りでは松也の源五兵衛は、ごろつきたちの首、腕を切り落とす残忍さ、勘九郎は背中や腹を斬り下げるやり方で、２階に立ったまま、松也は舞台中央での見得（みえ）という違い。幕切れで松也は効果音の雨音、勘九郎はザアザアと本雨を降らせるといった具合が鮮やかだった。

三五郎となると勘九郎は鋭い目付きの小悪党ぶり、また軽妙な口八丁手八丁のセリフや花道の引っ込みが小気味いい。松也の悪党ぶりは２場で太々しさが出た。

松也は片岡仁左衛門から受けた指導を忠実にきっちりと守り、勘九郎は知恵を絞った独自の演出。小万の中村七之助が役柄が違う２人の個性をしっかりと受け止め、いわば“攻め”の勘九郎、“守り”の松也という対比を楽しめるダブルキャストになった。（演劇ジャーナリスト・大島 幸久）