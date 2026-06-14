◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

いよいよ好メンバーがそろった宝塚記念です！ 本命はクロワデュノールに。天皇賞・春では、やや力みがあったなかでよくしのぎ、能力の高さを感じました。仕掛けてからの反応の良さ、機動力は今回の舞台で生きると思います。

最終追いは栗東・ＣＷコースで併走馬を追走し、しっかり折り合ったなかで６ハロン８２秒６、ラストは鋭く加速し１１秒２をマークしました。前走のダメージは感じられず、距離が２２００メートルになる今回、春古馬３冠の偉業達成に期待します。

対抗は前走の日経賞で鋭い末脚を見せたマイユニバースです。時計も優秀でしたし、器用に加速できる強みがあるので阪神の内回りコースが合うとみます。今週のＣＷコースでは、成長した馬体を大きく見せながら、６ハロン７８秒６の好時計を単走で駆け抜けました。前走以上の状態で一発の魅力を秘めます。

３番手には連覇のかかるメイショウタバルを。同型もいますが、スムーズに行けた際に粘れる強さはやはり見逃せません。得意の阪神コースで人馬一体のレースぶりに注目します。（フリーアナウンサー）

◆田中 歩（たなか・あゆみ）茨城県出身。客室乗務員を経てフリーアナウンサー転身。現在、グリーンチャンネル「海外競馬中継」など各メディアで活躍中。美浦の田中剛調教師は実父。

◎（５）クロワデュノール

◯（１５）マイユニバース

▲（１６）メイショウタバル

★（４）ミクニインスパイア

△（８）タガノデュード

△（２）ミュージアムマイル

△（１）ダノンデサイル