【JリーグオールスターDAZN CUP】J2・J3EAST-B 2−0 J2・J3WEST-A（6月13日／MUFGスタジアム）

【映像】ロングクロスに合わせたヘディングシュート

キング・カズの一挙手一投足にファンが沸いた。FW三浦知良がクロスに飛び込みヘディングシュートを放つと、MUFGスタジアムは大歓声に包まれた。

6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。

5位・6位決定戦として行われた「J2・J3EAST-B」と「J2・J3WEST-A」の一戦では、J2・J3EAST-BのFW三浦知良（福島ユナイテッドFC）と監督の槙野智章（藤枝MYFC）が14分から途中出場し、大きな注目を集めた。

すると18分、スタンドから期待の歓声が上がる場面が訪れる。

右サイドでボールを受けたFW佐藤凌我（ジュビロ磐田）が、ファーサイドへ滞空時間の長いクロスを供給。すると、後方からタイミング良く飛び込んだ三浦がヘディングで合わせた。

惜しくもシュートはミートし切れずゴール左へ外れたものの、レジェンドのフィニッシュにMUFGスタジアムは大いに沸いた。

このシーンはSNSでも話題となり、「カズシュート！」「カズダンス見たいわ」「カズのシュート惜しい」など、ファンから期待と興奮の声が相次いだ。

ゴールこそ生まれなかったものの、一つひとつのプレーでサポーターを魅了する三浦。改めて、その圧倒的なスター性を証明するワンシーンとなった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）