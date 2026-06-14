将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第2試合、北海道・東北バルペックス対中部トライキングスが6月13日に放送された。本試合では一進一退の攻防の末、北海道・東北が5対3で中部を下し、激闘を制している。惜しくも敗者復活戦へ回ることとなった中部だが、新体制での初陣を率いた中部の杉本昌隆監督（57）が見せた盤外でのユーモアあふれるやり取りに、ファンの注目が集まった。

【映像】新生・中部が躍動した予選Aリーグ第2試合ハイライト

今大会に臨むメンバーを決める事前のドラフト会議で、中部は大きな転換期を迎えていた。昨年までの連覇を強力に牽引してきた愛弟子・藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と、豊島将之九段（36）という中部の“二枚看板”が他チームへ移る形となっていたのだ。新たな強力メンバーを揃え、新生・中部として臨む大会初陣を前に、チームがどのような雰囲気でまとまっているのかが大きな焦点となっていた。

番組内では、司会進行役の鈴木環那女流三段（38）から「お弟子さんがいらっしゃらない…？」と、エースであり愛弟子でもある藤井竜王・名人の不在を鋭く指摘される一幕があった。痛いところを突かれた杉本監督は思わずタジタジ顔になり、「そんな嫌なことを聞かないでください」と苦笑い。予想外の直球なツッコミに、周囲からも大きな笑いが起こった。

この和やかな師弟の絆（？）を感じさせるやり取りに、番組を視聴していたファンも即座に反応。コメント欄には「聞かないで下さいｗ」「弟子の分は私が勝ちます」「それはしゃーない」「クジ運がね〜」と、すっかりタジタジになった杉本監督のリアクションに爆笑する声が殺到した。

しかし、杉本監督はすぐさま指揮官の顔に戻り前を向いた。「中部といえば藤井竜王・名人、そして豊島九段の二人は必ずいるものという印象もありましたけど、他にも本当に強力なメンバーがたくさんいますから。今日はそんなメンバーを揃えました」と力強く宣言。

「この企画も新たな試みということでメンバーも少し変わりましたが、非常にみんないい雰囲気で対局を迎えています」と語り、新メンバーへの絶対の信頼を口にしていた。結果的に初戦は黒星となったものの、チームの雰囲気は良好そのもの。敗者復活戦から新生・中部がどのような巻き返しを見せるのか、今後の戦いから目が離せない。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）