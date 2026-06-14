【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 1ー1 モロッコ代表（日本時間6月14日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】ヴィニシウス、衝撃の“101キロ爆速弾”を放つ瞬間

ブラジル代表のFWヴィニシウスが、時速101キロの弾丸シュートを叩き込んだ。エースの右足から放たれた一撃に、ファンから驚きの声が上がっている。

ブラジルは日本時間6月14日、FIFAワールドカップ2026のグループC第1節でモロッコ代表と対戦。ヴィニシウスは左ウイングとして先発出場した。試合は21分、カウンターから失点を許し、ブラジルは追いかける展開となる。

それでも32分、エースが圧巻の個人技で試合を振り出しに戻す。左サイドでボールを受けたヴィニシウスは、MFブルーノ・ギマランイスとのパス交換からボックス内へ侵入。折り返しを受けると、MFニール・エルアイナウィのマークをキックフェイントで外し、ゴールライン際からマイナス方向へ持ち出す。最後は右足を鋭く振り抜き、強烈なシュートを放った。

この一撃は時速101キロを記録。GKヤシン・ブヌの反応も及ばず、ゴール右サイドネットに突き刺さった。衝撃のゴールにSNSのファンたちは「スピードやばい」「エグすぎん？」「弾丸ショット！」「ヴィニの個人技からえぐいゴール決まった！」「こんなん止められない」と驚きの声が上がっている。

ヴィニシウスのゴールで同点に追いついたブラジルは、その後勝ち越し点こそ奪えなかったものの、1ー1の引き分けで勝ち点1を獲得した。（FIFAワールドカップ2026）