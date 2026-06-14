【 コロチキ・西野 】 激変の肉体美 ビフォーアフター画像に反響 「かっこいいっす！！」「バージョンアップし過ぎ」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、自身のインスタグラムを更新。
トレーニングを経て、激変した肉体を披露しました。
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西野創人さんは「２７歳」「３４歳」と記された、写真をアップ。
投稿された画像では、西野創人さんの鍛え上げられた肉体の変化が見て取れます。
また、ファンからの「7年筋トレしてるんですか？」という質問に、西野創人さんは、「筋トレは今2年目です」と返答しています。
この投稿にファンからは「かっこいいっす！！でかすぎます！」・「尊敬します 凄い」・「バージョンアップし過ぎ」・「僧帽、ヤバいすね」などの反響が寄せられています。
【 西野創人(にしのそうと)さん プロフィール 】
生年月日：1991年09月21日
身長/体重：170cm /68kg
血液型：O型
出身地：大阪府 豊中市
趣味：筋トレ/草野球(トータルテンボス藤田さんのチームに所属)/野球観戦/邦ロックバンド/恋愛番組視聴/古着屋巡り
特技：野球(高校時代大阪大会ベスト8)/デコピン
出身/入社/入門：NSC大阪校 33期生
【担当：芸能情報ステーション】