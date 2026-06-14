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お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、自身のインスタグラムを更新。
トレーニングを経て、激変した肉体を披露しました。
 

【写真を見る】【 コロチキ・西野 】　激変の肉体美　ビフォーアフター画像に反響　「かっこいいっす！！」「バージョンアップし過ぎ」



西野創人さんは「２７歳」「３４歳」と記された、写真をアップ。

投稿された画像では、西野創人さんの鍛え上げられた肉体の変化が見て取れます。

 



また、ファンからの「7年筋トレしてるんですか？」という質問に、西野創人さんは、「筋トレは今2年目です」と返答しています。

更に、投稿では「大会まであと99日」と記されており、ボディビル大会に向けて準備を進めていることがうかがえます。
 



この投稿にファンからは「かっこいいっす！！でかすぎます！」・「尊敬します　凄い」・「バージョンアップし過ぎ」・「僧帽、ヤバいすね」などの反響が寄せられています。
 


【　西野創人(にしのそうと)さん　プロフィール　】


生年月日：1991年09月21日
身長/体重：170cm /68kg
血液型：O型
出身地：大阪府 豊中市
 



趣味：筋トレ/草野球(トータルテンボス藤田さんのチームに所属)/野球観戦/邦ロックバンド/恋愛番組視聴/古着屋巡り

特技：野球(高校時代大阪大会ベスト8)/デコピン
出身/入社/入門：NSC大阪校 33期生
 



【担当：芸能情報ステーション】