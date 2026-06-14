サグラダ・ファミリアの主塔「イエスの塔」が140年超の時を経て完成　“全体の完成”は10年後を目指す

スペイン・バルセロナで、サグラダ・ファミリアのメインタワーが完成した。

1882年の着工から140年以上を経て、先端には巨大な十字架が据えられ、世界で最も高い教会となった。一方で全体の完成には、あと約10年かかる見通しだ。

140年越しに完成した「世界一高い教会」

スペイン・バルセロナにあるサグラダ・ファミリアのメインタワー「イエスの塔」が完成し、式典が行われた。

先端には巨大な十字架が据えられ、高さ172.5mの世界で最も高い教会となった。

この瞬間を迎えるのにかかった歳月は、実に140年以上だ。

全体の完成は10年後を目指す

サグラダ・ファミリアの建設が始まったのは1882年だ。資金難や設計図の焼失などで、幾度となく工事が止まる苦難の歴史を辿ってきた。

当初、資金は寄付だけで少しずつ工事が進められてきたが、1926年に設計者のアントニ・ガウディが路面電車にはねられ、死去した。

さらに2020年には、新型コロナの影響で建設費をまかなっていた寄付と入場料などの観光収入が激減した。

しかし、ガウディが亡くなって100年の節目である10日、ついにメインタワーが完成した。これで140年以上の建設の歴史に終止符が打たれる、というわけではない。

今後、メインエントランスなどの建設が進められる予定で、全体の完成は約10年後を目指している。

（「イット！」 6月11日放送より）