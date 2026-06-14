山本由伸の大記録を止めた失策は捕球できた？ 元MLBの名遊撃手はベッツを擁護「内野手にとってはああいうバウンドが一番怖い」
日々鍛錬を積んでいる名手ベッツでさえも、時には平凡なゴロをエラーしてしまう(C)Getty Images
「ルーティンのような、ただの平凡なゴロだった」
自身のプレーをそう振り返ったのは、ムーキー・ベッツ（ドジャース）だ。現地時間6月13日に行われたホワイトソックス戦の8回2死の局面だった。
【動画】名手がまさか…山本由伸の大記録を止めてしまったベッツの失策シーン
ワンプレーごとに“緊張”が張り詰めていたのは、想像に難くない。この日はドジャースの先発マウンドに立った山本由伸が序盤から好投。ホワイトソックス打線を全く寄せ付けずに8回2死まで一人の走者も許さず、連続アウトのメジャー記録（46人）までも一人と迫っていた。
しかし、他でもないベッツのワンプレーが運命を変えた。
8回2死で迎えたチェース・マイドロスが打った「平凡なゴロ」を遊撃を守るベッツがなんとファンブル。すぐさま二塁手のサンティアゴ・エスピナルがカバーに回ったが、一塁に投げられずに、この日初めてのランナーを出してしまったのだ。
試合後に米スポーツ専門局『Sports Net LA』の取材に応じたベッツは、「俺がミスしてしまったんだ。一切の言い訳をするつもりはない」「俺が確実にアウトにするべきだったんだ」と猛省。いわば“凡ミス”を犯した己を責める言葉を繰り返した。
もっとも、言うほど簡単なゴロではなかった。強烈なトップスピンがかかった打球は、捕球直前にポンッと跳ね上がり、差し出していたグラブのポケット部分から大きく外れていた。ゴールドグラブ受賞歴もある名手と言えども、イレギュラーバウンドの対応は楽ではない。
ゆえに米メディアではベッツを慮る声が目立った。『Sports Net LA』の解説者で、現役時代に名遊撃手として鳴らしたノマー・ガルシアパーラ氏は、「あの場面で、ベッツは違う結果をもたらせたと思うか」と問われ、「あの瞬間に私は『うわッ』と声を上げた。急にバウンドが変わる打球をさばくのは、見た目ほど簡単じゃないんだ」と指摘。そして、後輩の心情を気遣った。
「内野手なら誰にでも経験がある場面だと思う。捕球直前の最後のバウンドで打球が跳ね上がると、バウンドを予測していても捕り切れない時がある。打球速度事態がグッと上がるわけじゃないけど、ああいう打球は身体に向かって跳ね上がるんだ。
スロー映像を見ただけだと、『なんであんなのを捕れないんだ？』って思うかもしれないが、実際のスピード感だとかなり変わるんだ。正直、内野手にとってはああいうバウンドが一番怖い。ああいうバウンドの場合は下がれない。だけど、どう跳ねるかが全く読めないからだ」
議論も生んだ紙一重のワンプレーで運命が変わった山本。試合後に「やっぱり野球は難しいなと思います」と漏らした言葉は、偽らざる本音と言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]