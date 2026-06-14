日本代表MF堂安律、W杯初戦を前に決意表明「自分たちを信じて戦うだけ」
日本代表MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）が、FIFAワールドカップ2026初戦を前に決意を新たにした。
14日（日本時間15日5時キックオフ）に今大会初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表は、13日に会場のダラススタジアム（アメリカ）でスタジアムファミリアライゼーションを実施。試合前日の公式練習を同スタジアムで行うことができないため、試合会場で下見を行った。
そうしたなか、堂安は自身のX（旧：ツイッター）を更新。「明日からワールドカップが始まります」と綴りながら、「ここまでやれることはやってきたので、あとは自分たちを信じて戦うだけです。日本代表としての責任と誇りを持って、全力でピッチに立ちます。皆さんに感動と勇気を与えれるような大会にします！ 応援宜しくお願いします」と声援を呼びかけている。
14日（日本時間15日5時キックオフ）に今大会初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表は、13日に会場のダラススタジアム（アメリカ）でスタジアムファミリアライゼーションを実施。試合前日の公式練習を同スタジアムで行うことができないため、試合会場で下見を行った。