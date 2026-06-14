◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組 ハイチ―スコットランド（１３日、ボストン競技場）

７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）は１次リーグＣ組初戦で、１３大会ぶり２度目の出場となったハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）と対戦した。

１―０の後半３０分、スコットランドＤＦヒッキー（ブレントフォード）が右サイドでスローインを投げる際、５秒以上かかったとして主審の笛が鳴り、相手のスローインでプレーが再開した。

今大会から新ルールが適用。スローインやゴールキックでの再開を意図的に遅らせていると判断した場合、主審が５秒のカウントダウンを始める。スローインは時間を過ぎると、相手にスローインが与えられる。ゴールキックは時間を過ぎると、相手のコーナーキックで再開となる。

試合を中継するＤＡＺＮで解説を務めた元日本代表ＦＷ大橋祐紀（ブラックバーン）は「５秒で始めるとなったら、サイドバックからＦＷに思い切り投げてもらうのはちょっと減りそうですね」と話した。

同ＦＷのハーフナー・マイク氏は「急がなきゃいけないから、（スローインを）出したら逆に危ないだろうとなって出さない…。それを無理矢理出さなきゃいけないとなると、何が正解なのか」と心中を明かし、「助走を取ってる間に５秒たっちゃう。ＤＦを上げてくるチームがあるので、それを待たなきゃいけないと考えたら５秒じゃ足りないなと思う」と印象を語った。