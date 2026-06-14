産駒デビューから足掛け１年でようやく初勝利を挙げた種牡馬に注目が集まっている。１４日の函館２Ｒ・３歳未勝利（ダート１７００メートル）を制したのはアスクピーターパン産駒のストロングボーイ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎）。昨年から種牡馬としてデビューした父にＪＲＡ初勝利を贈った。

ストロングボーイは今年１月の京都でデビュー。初戦こそ９着に敗れたが、２戦目以降は５着、２着、３着、３着と４戦続けて掲示板以内を確保していた。今回も序盤で後方に置かれる厳しい展開だったが、３角からまくり気味に進出すると直線で粘る先行馬を差し切り、１馬身半差をつけてゴールを駆け抜けた。勝ち時計は１分４５秒５（良）。

アスクピーターパン産駒は初年度の３歳世代は１０頭が血統登録されているが、ＪＲＡで５頭が出走。２歳世代は３頭、１歳世代は２頭がそれぞれ血統登録されている。初めて勝ち馬を送り出したアスクピーターパンは、父が１４戦１４勝で引退した怪物フランケル、母がヴィクトリアマイル連覇などＧ１を３勝したストレイトガールという血統。２０１６年の現役後にイギリスに渡ったストレイトガールが欧州最強馬のフランケルと交配し、最初に生まれたのがアスクピーターパンだった。出走歴はなく、そのまま種牡馬入りしている。また、２つ下も同じフランケル産駒のアスクビートルズ（牡）で、２０２２年にデビュー。３戦１勝の成績で抹消されている。

祖母にあたるストレイトガールはけい養先のＡＳＫ ＳＴＵＤで先月に１７歳で死んだことがオーナーサイドから発表されている。天国の祖母へ送る貴重な勝利となった。アスクピーターパン産駒の初勝利にＳＮＳでも「産駒初勝利よかったねえ」「ついに勝った」「知らないなと思ったら０戦０勝で繁殖入りした馬なのか！」「ストレイトガール、孫がやったぞ」「産駒勝てたのはめでたいね」「アスクピーターパン産駒とか初めて聞いた」などの反応が寄せられている。