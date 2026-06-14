28歳になった王林、生放送出演で反響「顔めっちゃ変わった？誰か分からんかった」「凄い美人だな」「めるるかと」
タレントの王林（28）が、14日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演し、その姿に注目が集まった。
【写真】「誰か分からんかった」「凄い美人だな」…『サンジャポ』に出演した王林の姿
王林は、メガネ＆大人びたコーディネート。SNSでは「これ誰やろ…？って思ったら王林ちゃんやった」「王林はメガネをかけると凄い美人だな」「王林ちゃん、また綺麗になりましたよね」と話題に。
このほか、「顔めっちゃ変わった？誰か分からんかった」「あれ？？顔どうした？？」「名前の表示が出なかったら分からなかった」「めるるかとおもたら王林だった」など、多数の声が飛び交った。
トークはいつもと変わらず、爆笑問題・田中裕二から「あいかわらず青森県知事を目指してるんですか？」と聞かれると、王林は「ありがとうございます。目指してます（笑）」と答えていた。
【写真】「誰か分からんかった」「凄い美人だな」…『サンジャポ』に出演した王林の姿
王林は、メガネ＆大人びたコーディネート。SNSでは「これ誰やろ…？って思ったら王林ちゃんやった」「王林はメガネをかけると凄い美人だな」「王林ちゃん、また綺麗になりましたよね」と話題に。
このほか、「顔めっちゃ変わった？誰か分からんかった」「あれ？？顔どうした？？」「名前の表示が出なかったら分からなかった」「めるるかとおもたら王林だった」など、多数の声が飛び交った。
トークはいつもと変わらず、爆笑問題・田中裕二から「あいかわらず青森県知事を目指してるんですか？」と聞かれると、王林は「ありがとうございます。目指してます（笑）」と答えていた。