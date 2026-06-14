SixTONES、大晦日→シンガポール撮影→ライブ初日の怒涛スケジュールは「全員見事に絶不調」11都市50公演ツアー完走間近で振り返る
【モデルプレス＝2026/06/14】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）と田中樹が、6月13日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。2026年1月から行われてきたアリーナツアー「MILESixTONES」を振り返る場面があった。
【写真】スト田中樹「面識もなかった」ジムで出会った芸能人
この日、「半年間にわたって行ってきたSixTONES全国11都市50公演のアリーナツアー『MILESixTONES』が今最後の地沖縄ということで沖縄に来ております」「49公演目が終わった」と翌日に最終公演を控えていることを説明した田中。「初日のマリンメッセ福岡の時、残り49（公演）という数字、腰抜かしたもんね」と公演数の多さに衝撃を受けたという。また高地は公演数の多さに「数字で見たときはゾッとした」というが、「でも気づいたら来たよね」と残り1公演となったことに「終わっちゃうよ」と寂しそうに吐露。さらに「横浜アリーナの連続10公演の記録は相当すごかったな」とも語った。
また、2025年の大晦日に「COUNTDOWN JAPAN 25／26」、「第76回NHK紅白歌合戦」、「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」に出演、YouTube生配信を行い、1月1日にYouTubeの撮影のためシンガポールへ出国し、帰国後そのまま1月7日にツアー初日を迎えるという「怒涛のスケジュール」だったことも回顧。田中は「全員見事に絶不調」と当時の過酷な裏側を振り返った。
ツアー中にも欠かさず同番組の生放送を行ってきたSixTONES。田中は「ジェシーインセプション全国11都市完全完回避達成でございます」とライブ直後の生放送にジェシーが1度も出演していないことを明かし、「1回もだよ？許せる？俺許せないよ」とお茶目にクレームを入れる場面も。ジェシーが以前同放送に出演した際に「顔は出す」と田中に約束していたことから、「ねえジェシー聴いてる？明日大変なことになっちゃうよ。今しかチャンスないよ」と放送を通じて呼びかけた。
その後30分ほど経った頃に、ジェシーがサプライズ登場。ジェシーは1度も公演後のラジオ出演がなかったことに「自分でもおかしいと思ってるもん」と逆クレーム。田中と高地から「スタジアムの時のインセプはくるよね？」「約束しろ！ここで」とスタジアムツアー「MILESixTONES」公演後の放送に出演する約束を迫られると、ジェシーは「俺だって行きたい気持ちだよ」とお茶目にはぐらかし、明確な約束は避けてスタジオを盛り上げた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆SixTONES高地優吾＆田中樹、アリーナツアー振り返る
この日、「半年間にわたって行ってきたSixTONES全国11都市50公演のアリーナツアー『MILESixTONES』が今最後の地沖縄ということで沖縄に来ております」「49公演目が終わった」と翌日に最終公演を控えていることを説明した田中。「初日のマリンメッセ福岡の時、残り49（公演）という数字、腰抜かしたもんね」と公演数の多さに衝撃を受けたという。また高地は公演数の多さに「数字で見たときはゾッとした」というが、「でも気づいたら来たよね」と残り1公演となったことに「終わっちゃうよ」と寂しそうに吐露。さらに「横浜アリーナの連続10公演の記録は相当すごかったな」とも語った。
◆SixTONESジェシー、サプライズ登場
ツアー中にも欠かさず同番組の生放送を行ってきたSixTONES。田中は「ジェシーインセプション全国11都市完全完回避達成でございます」とライブ直後の生放送にジェシーが1度も出演していないことを明かし、「1回もだよ？許せる？俺許せないよ」とお茶目にクレームを入れる場面も。ジェシーが以前同放送に出演した際に「顔は出す」と田中に約束していたことから、「ねえジェシー聴いてる？明日大変なことになっちゃうよ。今しかチャンスないよ」と放送を通じて呼びかけた。
その後30分ほど経った頃に、ジェシーがサプライズ登場。ジェシーは1度も公演後のラジオ出演がなかったことに「自分でもおかしいと思ってるもん」と逆クレーム。田中と高地から「スタジアムの時のインセプはくるよね？」「約束しろ！ここで」とスタジアムツアー「MILESixTONES」公演後の放送に出演する約束を迫られると、ジェシーは「俺だって行きたい気持ちだよ」とお茶目にはぐらかし、明確な約束は避けてスタジオを盛り上げた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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