「イタクラは出るのか」「６番はカマダと…」オランダ人記者から逆取材。日本のスタメン予想に躍起 なぜ彼の名前が出てこないのか【現地発】
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。
前日の13日には、会場のダラス・スタジアムで両チームの公式会見が行なわれた。オランダのそれが行われるのを待っていると、同国の記者から逆取材をされた。
「明日、イタクラ（板倉滉）は出るのか」
「ワタナベ（渡辺剛）とタニグチ（谷口彰悟）はスタメンか」
「６番（ボランチ）はカマダ（鎌田大地）とタナカ（田中碧）か」
「システムは５バック？」
日本のメンバー予想に躍起になっているようだった。
鎌田とダブルボランチを組む相棒は、佐野海舟が確実視されているが、なぜ彼の名前が出てこないのか。プレミアリーグでプレーしている田中の方がオランダ人記者には、名前が知られているのかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
前日の13日には、会場のダラス・スタジアムで両チームの公式会見が行なわれた。オランダのそれが行われるのを待っていると、同国の記者から逆取材をされた。
「明日、イタクラ（板倉滉）は出るのか」
「ワタナベ（渡辺剛）とタニグチ（谷口彰悟）はスタメンか」
「６番（ボランチ）はカマダ（鎌田大地）とタナカ（田中碧）か」
「システムは５バック？」
日本のメンバー予想に躍起になっているようだった。
鎌田とダブルボランチを組む相棒は、佐野海舟が確実視されているが、なぜ彼の名前が出てこないのか。プレミアリーグでプレーしている田中の方がオランダ人記者には、名前が知られているのかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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