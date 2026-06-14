安藤優子、夏のデニムコーデ披露 トップスはカラバリ買いのユニクロ“サラテロ”シャツ「涼しげでカジュアル」「カッコいい」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が11日、自身のインスタグラムを更新。夏らしい涼しげなデニムコーデを披露した。
【写真】トップスはカラバリ買いのユニクロ“サラテロ”シャツ！安藤優子の夏のデニムコーデ
安藤は「さて、本日はあちこちバタバタデーです（笑）」と、この日の予定を報告。「まずはゴルフクラブを簡単な（と言われている）ユーティリティ中心に変えました！」と明かし、「今までのフェアーウェイウッドのやっちまった系（笑）を反省して、出来るだけ簡単に振れるクラブにしました。その試打のレッスンに行ってきまーす」と、おちゃめに近況をつづった。
続けて、この日の私服について「シャツは先日ご紹介した #uniqlo のサラテロ、色違いの黒も気に入って買いました！」と、ファストファッションブランド『ユニクロ』のお気に入りアイテムの色違い（カラーバリエーション）であることを紹介。
さらに「デニムは #レッドカード」「スニーカーは #veja」と着用アイテムについて伝えていた。
コメント欄には「涼しげでカジュアル」「カッコいい」「いつも素敵なファッション」「スリム」などの声が寄せられている。
【写真】トップスはカラバリ買いのユニクロ“サラテロ”シャツ！安藤優子の夏のデニムコーデ
安藤は「さて、本日はあちこちバタバタデーです（笑）」と、この日の予定を報告。「まずはゴルフクラブを簡単な（と言われている）ユーティリティ中心に変えました！」と明かし、「今までのフェアーウェイウッドのやっちまった系（笑）を反省して、出来るだけ簡単に振れるクラブにしました。その試打のレッスンに行ってきまーす」と、おちゃめに近況をつづった。
さらに「デニムは #レッドカード」「スニーカーは #veja」と着用アイテムについて伝えていた。
コメント欄には「涼しげでカジュアル」「カッコいい」「いつも素敵なファッション」「スリム」などの声が寄せられている。