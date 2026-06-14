【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13・14日／サルト・サーキット）

【実際の映像】これでFCYキャンセル！コース外に弾き出すまさかの瞬間

日本時間13日の午後11時、WEC（世界耐久選手権）の第3戦「ル・マン24時間レース」がスタートした。レース途中で、GTマシンがコース上で邪魔になっていた障害物をコース外へ弾き飛ばしたことで、イエローコーションの規制がキャンセルされるという珍事が見られた。

スタートから3時間が経過したあたりで、コース上に落ちている障害物が映し出された。実況の辻野アナは「おぉっと、今なんか1本ボラードが落ちてました」と報告したが、どうやらコーナーでショートカット防止のために立てられる樹脂やゴムでできた棒状のマーカーが外れて転がっていたようだ。

元F1ドライバーでル・マン24時間レースの出場経験も持つ中野信治氏は「今のコーナーはミスを犯しやすい。誰かがカットしてしまったんでしょう」と解説する。実際に原因となったのはフェラーリのハイパーカーとLMP2クラスのマシンで、2台が接触してコース脇にはみ出てしまったことでボラードを吹き飛ばしていた。

しかし、ボラードが落ちた位置はコースのど真ん中だったため、マシンによってはこのコーナーを通る際に接触してしまう危ういシーンが散見されている。そして、次にこのコーナーへ突入しようとしていたのは、LMGT3クラスの13号車のコルベットだった。

結局、コルベットはボラードを避けきれずに接触してしまったが、この時、ボラードは大きく弾き飛ばされてコース外へ。辻野アナが思わず「おお、飛んでった！」と言うと、中野氏も「ストライクでしたね」と返した。その後、コルベットは何事もなかったかのようにレースを続行している。

さらに後になって、ボラードが落ちていたため運営はFCY（フルコースイエロー）を出す準備をしていたが、この「ストライク」のおかげでFCYがキャンセルされたことが辻野アナから報告された。それを聞いた中野氏も「誰かが飛ばしてくれたんで」と失笑している。思わぬ珍事だったが、この先も何が起こるかわからないのが耐久レース。息を呑む展開に期待したい。