74歳・夏木マリ、ミリタリー風ジャケット着こなす“シニアコーデ”を披露「かっこよすぎ」「こんなに美しく年を重ねられて」
俳優の夏木マリ（74）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。ロングボトムスを着こなす私服オフショットを公開し、スタイリッシュな“シニアコーデ”を披露した。
【写真】「かっこよすぎ」74歳・夏木マリが着こなすミリタリー風ジャケットの“シニアコーデ”
夏木は「Tokyoの夜」とつづり、夜空でオレンジ色の輝きを放つ東京タワーをバックにたたずむ写真を投稿。シックなミリタリー調のダークジャケットに、ワイドな白のボトムスを合わせた年齢を感じさせないスタイリングとなっている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「素敵すぎます」「今も全然変わらず綺麗！」「こんなに美しく年を重ねられていてウットリ」などと称賛の声が寄せられていた。
【写真】「かっこよすぎ」74歳・夏木マリが着こなすミリタリー風ジャケットの“シニアコーデ”
夏木は「Tokyoの夜」とつづり、夜空でオレンジ色の輝きを放つ東京タワーをバックにたたずむ写真を投稿。シックなミリタリー調のダークジャケットに、ワイドな白のボトムスを合わせた年齢を感じさせないスタイリングとなっている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「素敵すぎます」「今も全然変わらず綺麗！」「こんなに美しく年を重ねられていてウットリ」などと称賛の声が寄せられていた。