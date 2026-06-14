お笑い芸人の永野（51）が13日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。毎年ブラジルで開催される南米最大級の映画祭「第22回ポルト・アレグレ国際ファンタスティック映画祭（通称ファンタスポア）」での受賞を語った。

永野の初監督映画「MAD MASK」が「ファンタスポア」でミッドナイト部門最優秀作品賞を受賞した。

永野は「メンツは豪華なんですけど、お金ないから劇場でも数回単館お願いして発表しただけ。あとは配信の方でちょっとやってた」と説明。「そしたら1年後くらいにブラジルの方で」と明かした。

お金がなかったため映画祭にもあまりエントリーできなかったという。「普通の作品が出す10分の1くらいしか出せなくて。その1個が韓国の富川だったんですよ。1泊だけ行ってみたんですけど、入選はしたけど賞は取れなくて。それを見にきていたブラジルの映画祭の人がブラジルでも流したいって言って、ファンタスポアって映画祭でミッドナイト部門最優秀作品賞」と経緯を説明した。

永野は同映画祭の存在を知らなかったが、俳優の斎藤工が調べたところ、「けっこういいやつ」だと判明したという。ファンタスポアは南米最大級の映画祭で、ミッドナイト部門は最も過激で独創的な作品が集まる部門。永野は「来年の映画祭の審査員に呼ばれたんです」と明かして、タレントの若槻千夏と指原莉乃を驚かせた。