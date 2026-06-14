3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のキーボード・藤澤涼架（33）の姿に、驚きの声が寄せられている。

【映像】ミセス 藤澤涼架の激変した姿（複数カット）

さまざまな装飾がついた大きなかぶり物やカラフルな衣装を身に着けた姿、パープルヘアの自撮りショットなどをInstagramで公開し、「どした!?」「ごめん涼ちゃん、餃子にしか見えない」「髪色も変わっててびっくりでした」「あんまり見たことない涼ちゃんの髪色でステキ」など、激変した姿に多くの反響が寄せられていた藤澤。

藤澤涼架、「ホラーすぎる」近影に反響

6月11日は「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル・ギター、大森元貴（29）がXを更新。この日、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新エンターテインメントショー『Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY』を開催し、会場で、藤澤がカメラに向かってほほえむ姿やドアップにした目元の写真を公開した。

この投稿にファンからは、「美しいのに急にホラーすぎる」「眉毛どーなってんの？」「色んな意味で眠れなくなりそう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）