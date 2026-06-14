枝廣二葉アナ 憧れの地、甲子園へ！ （ABCテレビ）
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5/31に開催された「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」に行ってきました！
全国各地から集結した7校の吹奏楽部のみなさんによる演奏は、とにかく大迫力…！
高校時代に野球部に所属していた私にとって、憧れの地である甲子園に足を踏み入れた瞬間から、ずっと大興奮でした！
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ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新
アナ回覧板
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こんばんは！新人アナウンサーの枝廣二葉です。
5/31に開催された「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」に行ってきました！
今回は先輩の古川アナ、新貝アナの司会を見学させていただきました。
全国各地から集結した7校の吹奏楽部のみなさんによる演奏は、とにかく大迫力…！
お馴染みの高校野球の応援楽曲だけでなく、マーチングやチアリーディングなど、各校の個性が光るパフォーマンスに終始心を動かされっぱなしでした。
高校時代に野球部に所属していた私にとって、憧れの地である甲子園に足を踏み入れた瞬間から、ずっと大興奮でした！
「アルプススタンドからの大演奏を背に受けてプレーする球児たちは一体どんな気持ちなんだろう…」と思いを馳せる時間もありました。
一足早く、熱い夏の訪れを感じた特別な1日となりました。
枝廣二葉