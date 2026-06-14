©ABCテレビ

＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …

ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新

アナ回覧板

＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …

こんばんは！新人アナウンサーの枝廣二葉です。

5/31に開催された「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」に行ってきました！

今回は先輩の古川アナ、新貝アナの司会を見学させていただきました。

全国各地から集結した7校の吹奏楽部のみなさんによる演奏は、とにかく大迫力…！

お馴染みの高校野球の応援楽曲だけでなく、マーチングやチアリーディングなど、各校の個性が光るパフォーマンスに終始心を動かされっぱなしでした。

高校時代に野球部に所属していた私にとって、憧れの地である甲子園に足を踏み入れた瞬間から、ずっと大興奮でした！

「アルプススタンドからの大演奏を背に受けてプレーする球児たちは一体どんな気持ちなんだろう…」と思いを馳せる時間もありました。

一足早く、熱い夏の訪れを感じた特別な1日となりました。

枝廣二葉