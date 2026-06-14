タレント中山秀征（58）が14日、MCを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」に生出演。この日約1年10カ月ぶりにVTR出演で同番組復帰を果たした元KAT−TUN中丸雄一（42）にスタジオで”言及“した。

中丸は24年8月、一部で女性との密会などが報じられ、謝罪。同1月に元日本テレビアナウンサー笹崎里菜との結婚を発表したばかりでもあり、謹慎に入った。そして25年6月、TOKYO MX「キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら」（日曜午後6時）で地上波復帰を果たし、同局「5時に夢中！」などにもレギュラー復帰していた。

中山はこの日、「シューイチ」で、謹慎前にも担当していた「まじっすか」というコーナーに出演。ロケ現場に、黒いスーツ姿で登場し「一言よろしいでしょうか」と断った後「まず、ヒデさん（MC中山秀征）、それから皆様、このたびは私の軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした」と頭を長時間下げた。

そしてさっそく、ゲーム好きを活かし、個人や小規模なグループらによってつくられた「インディーゲーム」の調査ロケを行い、ゲームを楽しむなどしていた。

VTR終了後、スタジオの中山は「まさに中丸君は”人生ゲーム“の真っただ中と…。そういったところでしょうか」といじり、笑いを誘った。