「仰向け」のメリット・デメリットはご存知ですか？医師が徹底解説！

「仰向け」のメリットやデメリットとは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「仰向け」「うつ伏せ」「横向き」どの姿勢で寝ると健康的？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

「仰向け」のメリット

仰向けで寝ると、身体に均等な力がかかって背中や腰に負担がかかりにくくなります。また、顔が上に向いているため上から力がかからず、美容面でもメリットが期待できる姿勢です。

脊椎にかかる負担が少なくなる

仰向けの姿勢では、背骨の自然なカーブを保ちやすくなり、負担が軽減されます。仰向けの姿勢は体重が背中全体に均等に分散され、背中の特定の部位に圧力が集中するのを防げるためです。

脊椎が理想的な位置になるようにサポートされ、腰痛や首の痛みを予防する効果が期待できるでしょう。

顔や肌が圧迫されない

仰向けで寝ると、顔が枕や寝具に直接触れる時間が短く、力がかかりにくくなります。うつ伏せや横向きで寝ると、皮膚が圧迫されて力がかかり、しわの発生などにつながることが報告されています。

また、顔のむくみを防ぐ可能性があり、美容面のメリットもあるのです。

乳幼児突然死症候群の予防

仰向けの姿勢で寝かせることは、乳幼児突然死症候群（SIDS）の予防法として推奨されています。うつ伏せに寝ると顔面がベッドに埋もれやすく、窒息による酸素不足や吐き出した二酸化炭素を吸い込んで蓄積が起きやすくなり、SIDSの発生率が上昇すると考えられているためです。

「仰向け」のデメリット

仰向けでは、呼吸器に関連する症状や胃酸の逆流などのリスクが高くなることが知られています。妊娠後期の女性にも向いていません。

睡眠時無呼吸症候群やいびきのリスクが高まる

仰向けで寝ると、閉塞性睡眠時無呼吸症候群やいびきのリスクが高くなることが分かっています。これは、舌や軟口蓋が重力で喉の奥にずれて気道が狭くなってしまうためです。

特に肥満傾向の方や扁桃腺が大きい方は、仰向けで寝ることによって呼吸障害が悪化しやすくなります。

逆流性食道炎の症状を悪化させる可能性がある

仰向けで寝ると、胃酸が食道に逆流しやすくなり、逆流性食道炎の症状を悪化させる可能性があります。

仰向けの姿勢では重力が胃酸の逆流を防ぐ働きをせず、食道への刺激が増加するためです。

特に、就寝前に食事をする習慣がある方や、もともと逆流性食道炎の症状がある方は注意しましょう。

妊娠後期の女性には適さない

妊娠20週以降の中期から後期にかけて、仰向けで寝ると拡大した子宮が下大静脈を圧迫し、母体への血流が減少する可能性が指摘されています。

血流が減少するとめまい、吐き気、血圧低下などの症状が現れることがあり、胎児への酸素供給にも影響を及ぼす可能性があるため避けましょう。

妊娠後期の女性は左側臥位(左向きで寝ること)のシムス体位が推奨されています。

「仰向け・うつ伏せ・横向き」についてよくある質問

ここまで仰向け・うつ伏せ・横向きについて紹介しました。ここでは「仰向け・うつ伏せ・横向き」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

横向きの場合、右向きと左向きどちらの方が健康的なのでしょうか？

木村 香菜（医師）

状況によって人それぞれ異なります。ご自身の状態に合わせた向きで寝ることをおすすめします。横向きに寝る場合、左向きが健康に関わるメリットが多いとされています。

左側を下にして寝ると胃酸の逆流を防ぎ、逆流性食道炎の症状を軽減できます。

さらに、左向きで寝ると脳の老廃物を排出する機能が最も効率的に働くことが判明していて、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβの除去にも効果的です。妊婦さんにも、血流改善のため左向き寝（シムス体位）が推奨されています。

一方、右向きで寝ると消化を促進する効果があります。食べ過ぎた後に横になるなら右向きがおすすめです。ただし、左向きに比べて胃酸が逆流しやすくなるため、胸やけがある方は避けた方がよいでしょう。

まとめ

仰向け・うつ伏せ・横向き、それぞれの姿勢で寝る場合のメリットやデメリットを紹介しました。人によって身体の状態が異なるため「ベストな向きはこれ！」と決めるのは難しいでしょう。また、寝ている間に無意識に身体が動くため、常に一定の向きを保つのは難しいかもしれません。

本記事でご自身の体の状態に向いている姿勢を知り、寝具なども利用して向いている姿勢をとるように心がけてみてください。

「仰向け・うつ伏せ・横向き」と関連する病気

「仰向け・うつ伏せ・横向き」と関連する病気は12個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

呼吸器系の病気

睡眠時無呼吸症候群気管支喘息慢性閉塞性肺疾患

急性・慢性咳嗽

後鼻漏

整形外科の病気

椎間板ヘルニア

慢性腰痛症

消化器系の病気

脊柱管狭窄症逆流性食道炎機能性ディスペプシア

胃もたれ

小児科の病気

乳幼児突然死症候群（SIDS）

寝る時の姿勢は、身体にさまざまな影響を与えます。

「仰向け・うつ伏せ・横向き」と関連する症状

「仰向け・うつ伏せ・横向き」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

いびき

睡眠時の無呼吸

首や背中、肩の痛み

手足の痺れ

胸やけ

思い当たる症状があれば、寝る時にどんな姿勢をとっているか思い出してみてください。寝る時の姿勢が原因の１つになっている可能性があります。

参考文献

立位・座位・仰臥位における腰椎・骨盤矢状面アライメント

Relationship Between Sleep Posture and Low Back Pain: A Systematic Review

Sleep Wrinkles: Facial Aging and Facial Distortion During Sleep

SIDS Sudden Infant and Early Childhood Death: Chapter 10 Risk Factors and Theories

Positional obstructive sleep apnea and cardiovascular outcomes

睡眠時無呼吸症候群（SAS）の診療ガイドライン2020

Associations Between Sleep Position and Nocturnal Gastroesophageal Reflux

日本消化器病学会 胃食道逆流症（GERD）診療ガイドライン 2021（改訂第 3 版）

Aortocaval Compression Syndrome

Effect of prone positioning in mild to moderate obstructive sleep apnea syndrome

Relativity of postural change into prone position and effect of bowel intestinal peristalsis activation for elderly people

Prone versus supine sleep position: a review of the physiological studies in SIDS research

Examining relationships between sleep posture, waking spinal symptoms and quality of sleep

日本整形外科学会 一般の方へ 頚椎椎間板ヘルニア

ペインクリニック治療指針改訂第6版

Are temporomandibular disorders associated with habitual sleeping body posture or nasal septal deviation?

The effect of the prone position on pulmonary mechanics is frame-dependent

体位の違いが咳嗽・呼吸機能に与える影響

Positional therapy for obstructive sleep apnoea

Lateral sleeping position reduces severity of central sleep apnea / Cheyne-Stokes respiration

Preferences in Sleep Position Correlate With Nighttime Paresthesias in Healthy People Without Carpal Tunnel Syndrome

Left lateral decubitus sleeping position is associated with improved gastroesophageal reflux disease symptoms

Maternal sleep position: what do we know where do we go?

The Sleeping Brain: Harnessing the Power of the Glymphatic System through Lifestyle Choices

Association between the side of unilateral shoulder pain and preferred sleeping position

Spine alignment in men during lateral sleep position: experimental study and modeling