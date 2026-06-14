開催：2026.6.14

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 8 - 9 [フィリーズ]

MLBの試合が14日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとフィリーズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハン、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。

2回表、6番 エドムンド・ソーサ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 MIL 0-1 PHI

4回表、7番 ブライソン・ストット 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 MIL 0-2 PHI、8番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 MIL 0-3 PHI

4回裏、6番 ギャレット・ミッチェル 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 2-3 PHI

5回裏、2番 ジャクソン・チョウリオ 6球目を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 3-3 PHI

6回表、7番 ブライソン・ストット 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 MIL 3-4 PHI、8番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 MIL 3-7 PHI、3番 ブライス・ハーパー 7球目を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 MIL 3-8 PHI

7回裏、2番 ジャクソン・チョウリオ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 5-8 PHI

8回表、5番 ブランドン・マーシュ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 MIL 5-9 PHI

8回裏、ピッチャー ブラッド・ケラーがワイルドピッチでブリュワーズ得点 MIL 6-9 PHI、1番 クリスチャン・イエリチ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 7-9 PHI、2番 ジャクソン・チョウリオ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 8-9 PHI

試合は8対9でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのティム・メイザで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はブリュワーズのシェーン・デロハンで、ここまで3勝2敗1S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝3敗18Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 11:30:18 更新