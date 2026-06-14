日本時間１２日に開幕したサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、「占いインコ」として知られる、那須どうぶつ王国のヨウム・オリビア（オス、２１歳）が１次リーグ３戦で日本の全勝を予想した。

過去３大会で、わずか１試合の的中にとどまるオリビアだが、今大会はサッカー好きの日橋一昭園長（７２）も参戦。園長との切磋琢磨（せっさたくま）で名誉挽回を狙う。（脇上怜大）

１１日午後、同園で行われた予想イベント。日本と対戦国の国旗、「引き分け」の旗の計３本からオリビアがどの旗をくちばしでつかむのか、観客らは固唾（かたず）をのんで見守った。オリビアはオランダ、チュニジア、スウェーデン戦のいずれも日本の勝利を予想。観客の男性は「オリビアの予想通りになってほしい」と願った。

オリビアの予想は２０１４年Ｗ杯からスタートした。ほかにも、ラグビーＷ杯やワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）など計１１０戦を予想し、的中率は５３・６％を誇る。

だが、Ｗ杯の日本戦に限れば、的中はわずか１試合で、なぜか日本戦を苦手としている。担当飼育員に「今回の予想に不安はあるか」と問われたオリビアは、「ない」と自信ありげだ。

園長は１勝１分け１敗と予想

一方、今大会から参戦するのが日橋園長だ。日橋園長は自他共に認める大のサッカー好き。開幕前から「ＦＷ上田綺世の調子がいい。ドイツでプレーするＭＦ佐野海舟も――」と、話し始めたら止まらない熱狂ぶりだ。

東京や埼玉の動物園長の経験もあり、２４年から那須どうぶつ王国に赴任した日橋園長は、豊富な経験と知識で飼育員らの尊敬を集めているが、「（サッカーも）動物のことを話すときに負けないくらいの熱量だ」（園関係者）という。

日橋園長は「オリビアの直感力は侮れない」とするが、過去の対戦成績などを分析した結果、日本は１勝１分け１敗と予想する。

どうぶつ王国では、１次リーグ突破後の日本戦のほか、準決勝や３位決定戦、決勝でもオリビアによる予想を実施する予定だ。

日橋園長は「勝つのはオリビアか私か、ぜひ予想対決を楽しんでほしい」と話している。