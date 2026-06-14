歌手の工藤静香さんが6月13日、自身のインスタグラムを更新、自宅の庭で育てている山桃（ヤマモモ）を収穫した様子を投稿しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 赤く実った「山桃」の収穫を報告 こだわりの手作りピクルスやハーブ炭酸水にファンから「お洒落」「何でもある」と絶賛の声





工藤さんは「山桃！」と題した投稿の中で、「熟すると直ぐに落ちてしまうから、こっそり収穫するのが難しい＆蚊との戦いになります。笑」と収穫の苦労を明かしました。







動画では、緑の葉が茂る木の枝に赤く丸い果実が房状に実る様子が映し出されており、収穫の様子もうかがえます。







収穫した山桃は白い器に山盛りに盛り付けられており、赤から深紅に色づいた実が並んでいます。







また、工藤さんは山桃の加工にも取り組んだことを報告しています。「夏みかんの皮は重宝します。ついでに玉ねぎのピクルス！去年収穫した月桂樹を一枚入れました」とつづり、夏みかんの皮を使った加工品や玉ねぎのピクルスを手作りしたことを紹介しました。







投稿の画像には、ガラスのコップに赤い山桃と夏みかんの皮が入った様子や、乾燥した月桂樹の葉が入った瓶と玉ねぎのピクルスの瓶が並ぶ様子も収められています。







さらに工藤さんは、移動中の楽しみ方についても触れ、「移動中お湯を持って来れなかったので、炭酸水でハーブを楽しみました！」と報告。動画ではカップに注がれたピンク色の飲み物に、氷とハーブが浮かぶ様子が映し出されており、炭酸水でハーブドリンクを楽しんでいる場面が紹介されています。







この投稿に、「ハーブサイダー、お洒落」「美味しそうな山桃が豊作ですね」「山桃美味しそう 食べたこと無いから食べてみたいです」「しーちゃんのお家は何でもある」「しーちゃんちの山桃ソーダ飲みたいです」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】