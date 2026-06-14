日曜日となった１４日、日本列島は朝早くから世界トップクラスのプレーに沸いた。

サッカーＷ杯では、王国ブラジルがモロッコとの初戦を迎え、ハイレベルな激闘を繰り広げた。朝７時にキックオフ。先制を許したが、世界的スタープレーヤー・ビニシウスの同点ゴールでドローに持ち込み、地力を示した。

早朝５時１０分にはメジャーリーグのホワイトソックス・ドジャース戦がプレーボール。左膝炎症から大谷翔平投手がスタメン復帰し、いきなり先頭打者アーチを放った。

ブラジル戦が始まった７時すぎにはド軍戦も激アツな展開に。エース山本由伸が、１人の走者も許さないパーフェクト投球を続けていたのだ。Ｗ杯でビニシウスが同点弾を決めた頃には、山本が歴史的偉業に向けてカウントダウン状態となっていた。

７時４０分、８回２死から味方の失策で完全試合は途切れたが、ノーヒットノーランは継続。９回先頭にソロを浴びてノーヒッターも逃したものの、サッカーと野球の世界トップレベルのプレーに朝からファンはクギ付けとなった。

ＳＮＳには「日曜の朝から忙しい」「モロッコとブラジルがすげー試合してる裏で山本由伸がすげーピッチング」「由伸さんの登板終わったら、ブラジルＶＳモロッコ戦見ようと思ってたのに、気持ちが切り替わらない」などの声が相次ぎ、「スマホはモロッコ対ブラジル、テレビは山本由伸」「２画面同時に見ている」と同時視聴するファンも多数。「朝から情報量が多い」「日曜の朝から、世界最高峰の戦いを同時に楽しめるなんてめっちゃ贅沢」と至福の時間を喜ぶ声も相次いだ。