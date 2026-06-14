米大リーグ、サンフランシスコ・ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）の連続試合安打行進が終わった。

李政厚は13日、米サンフランシスコのオラクルパークで行われたシカゴ・カブスとの試合で3打数無安打にとどまった。これにより李政厚は先月15日のLAドジャース戦から始まった連続安打を18試合で終えた。シーズン打率は0．338から0．333（237打数79安打）に落ちた。それでもマイアミ・マーリンズのオット・ロペスの0．342に次いで打率2位を維持した。OPS（長打率＋出塁率）は0．819だ。

5番打者右翼手として先発出場した李政厚は、0−0の2回裏に先頭打者として出たが1塁手ゴロにとどまった。0−2でリードされた4回裏2死3塁では強いゴロを飛ばしたが2塁手に捕られアウトとなった。7回裏の打席では右翼手飛打でとらえられた。ジャイアンツもこの日の試合は4安打にとどまり、9回でブブライス・エルドリッジのソロ本塁打で1点を取るのにとどまった。カブスは5−1で勝利した。

アトランタ・ブレーブスの金河成（キム・ハソン）は6日ぶりに出場した。ニューヨーク・メッツとの試合で8番打者遊撃手として先発出場し、2打数無安打1四球を記録した。シーズン打率は0．093（54打数5安打）となった。最初の打席で四球を選んだ金河成はその後2回の打席で3塁手ゴロにとどまり、8回2死1、3塁で代打のロウディ・テレスと交代した。サンディエゴ・パドレスの宋成文（ソン・ソンムン）はボルチモア・オリオールズとの試合に出場しなかった。