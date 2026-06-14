将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第2試合、北海道・東北バルペックス対中部トライキングスが6月13日に放送された。本試合は初戦から一進一退の大熱戦に。最後は大会初出場の北海道・東北バルペックスの齊藤優希四段（30）が勝負を決め、同チームが5勝3敗で熱戦の番勝負を制した。北海道・東北は1位決定戦へ進出。 中部は敗者復活戦へと回ることとなった。

【映像】大熱戦となった北海道・東北VS中部 ハイライト

試合は序盤から激しい主導権争いが繰り広げられた。第1局は中部の服部慎一郎七段（26）が北海道・東北を率いる屋敷伸之九段（54）に勝利して先制するも、続く第2局では北海道・東北の中村太地八段（38）が中部監督の杉本昌隆八段（57）を破り、すぐさまスコアをタイに戻す。さらに第3局では、中部の柵木幹太四段（28）が北海道・東北の石田直裕六段（37）を下し、両チームが一歩も譲らないシーソーゲームが続いた。

一気に流れが傾いたのは第4局だ。齊藤四段が中部の支柱でもある澤田真吾七段（34）を破ると、本試合で北海道・東北の大将を担った広瀬章人九段（39）も続いて2連勝を飾った。さらに第2ステージに突入した第6局でも中村八段が続き、チームは一気に勝利への“王手”をかける。

今大会から導入された、持ち時間を競りにかけて先手番を決める「先手番入札制度」について、屋敷監督は自身の対局を振り返って「相手の服部さんがすさまじい早指しであっという間に飛ばされ、先手番を生かせなかったのは反省点」としつつも、「皆さんうまく入札制をうまく取り入れて戦ってもらった」と、盤外の駆け引きを含めた総力戦に手応えを口にした。

カド番に追い込まれた中部だったが、ここで現在棋聖戦でタイトル初挑戦中のエース・服部七段が意地を見せた。第7局で好調の中村八段を破り、チームの希望を繋ぐ大きな1勝を挙げる。杉本監督が「フィッシャールールにブランクがあったかもしれないが、非常に上り調子であると感じた。次の対局には完璧に仕上げてきてくれる」と絶対の信頼を寄せる若武者の奮闘に、ファンも大興奮の様子だった。

しかし最後は、勢いに乗るルーキーが立ちはだかった。第8局で齊藤四段が強敵の服部七段を見事に撃破し、5勝3敗でチームの勝利を決定づけた。激闘を終え、敗れた杉本監督は「結果は残念だが、新メンバーの柵木四段が一戦目で勝利を収めたのは敗者復活戦に向けて非常に大きな一勝。チームの雰囲気も良かったので次に繋げたい」と前を向いた。

一方、勝利した屋敷監督は「メンバーの皆さんが自分らしく戦っていただき、勝利をもぎ取れたことは本当にありがたい。これに続いて勢いよく予選通過を目指していきたい」と力強く語った。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）