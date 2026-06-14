ダイソーで見つけて飛びついた！「4つも入れられるって最強！」付属品も豪華なお得商品

ダイソーで4種類の調味料を入れられる便利なポットを発見して飛びついてしまいました！よく使う調味料をひとまとめにできて作業が楽ちん。持ち手やパッキンも付いていて使い勝手抜群です！おまけに全面クリア仕様で視認性も良し。4つのスプーン、ラベルシールも付いていて税込み330円と、かなりコスパが高いですよ◎

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商品情報

商品名：4仕切り調味料ポット（スプーン4本付）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480459738

4つの調味料をまとめて保管できる！ダイソーの『4仕切り調味料ポット（スプーン4本付）』

今回ご紹介するのは、ダイソーの『4仕切り調味料ポット（スプーン4本付）』という商品。4つの仕切りが付いた調味料ポットです。

100円ショップの調味料ポットの中では珍しいタイプですよね。ダイソーで初めて見かけて、思わず飛びついてしまいました…！

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

蓋はワンタッチで開くタイプ。調理中に片手が塞がっていても、サッと開けられます。

持ち手付きで移動もラクラク！

蓋の裏には、シリコーンゴム製のパッキンも付いています。

小さなボトルと違って、口が広いので詰め替えも簡単です。

塩、砂糖、小麦粉、片栗粉など、よく使う調味料を1つに集約できるので、調理の時短になります。

特に小麦粉類の管理では、開封後に輪ゴムで留めたり、ジッパーバッグに収納したり…という手間が省けて便利です

スプーンが4つ付いているのも嬉しいポイント！

スプーンには2gと表記がありました。大体の量の目安になります。

調味料の種類に合わせてわざわざ用意する必要がなく、洗い物も減らせます。

使い心地の良さや気になる点は？

スプーンのサイズはかなり小さいため、味付けや下ごしらえなどで少量の調味料を扱う際には便利です。しかし、小麦粉や片栗粉を衣として使うには、一度にすくえる量が少なく不向きなため、筆者は他のスプーンを使用しています。

このスプーンは、あんかけ作りや食材の下ごしらえ、洗浄など、ちょっとした用途で使うのに適しているように感じました。

調味料の種類があらかじめ書かれたラベルシールも付属しています。

全面クリア仕様なのも相まって、蓋にラベルシールを貼っておけば急いでいるときでもパッと把握できるので、効率よく作業できます。

ただ、1つ気になる点があります。最初はパッキンが付いているので気密性が高いのでは？と思っていたのですが、実際に使ってみると微妙に蓋が浮いていることに気付きました。

正直、密閉性については今一つな印象。頻繁に使う調味料のみに使用する、あるいは劣化しやすい調味料を入れるのを避けるなどの工夫が必要だなと思いました。購入を検討される方は参考にしてみてください。

今回は、ダイソーの『4仕切り調味料ポット（スプーン4本付）』をご紹介しました。

気になる点はありつつ、4種類の調味料を一つにまとめられるポットが330円で買えるのはありがたいです！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。