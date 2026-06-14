100均のこれもう手放せない！水だけでここまで落とせるの！？洗剤いらずの家事楽クリーナー

汚れが蓄積しやすく、どうしても億劫になりがちな洗面台の掃除。洗剤やスポンジを用意する手間を考えると腰が重くなりますよね。気付いたときにササッと掃除できたらいいのに…そんな願いを叶えてくれるクリーナーを、ダイソーで見つけました！水だけで汚れを効率的に落としやすい優れもの。メンテナンスも楽ですよ！

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商品情報

商品名：洗面台クリーナー（落ち落ちV）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480670362

水だけで洗面台をスッキリ掃除できる！ダイソーの『洗面台クリーナー（落ち落ちV）』

汚れが溜まりやすいのに、つい後回しにしてしまいがちな洗面台の掃除。蓄積した汚れは意外と落ちにくいので、洗剤やスポンジなどを使う必要があり、少々手間に感じますよね。

気付いたときにササッと掃除できるようなアイテムがあるといいのに…と思っていたところ、ダイソーで『洗面台クリーナー（落ち落ちV）』という商品を見つけました。

水だけで汚れを落としやすい、少し厚みのあるクロスのようなクリーナーです。両面使用できるタイプで効率よく掃除できます。

こちらの面はヌメリやホコリをかき出すかき出しブラシと、水滴を取るマイクロファイバーを合わせた素材になっています。

反対の面は、一面マイクロファイバーになっています。

かき出しブラシの面で汚れを浮かせたら、マイクロファイバー面で浮いた汚れをふき取るというイメージです。

ループが付いているので、フックなどに掛けて保管できます。

乾燥させやすく衛生面も安心です。

どんな部分の掃除に使えるの？汚れ落ちの良さは？

早速使用してみましたが、しっかり圧をかけてこすれるので汚れ落ちが良いです。薄手のクリーナーなので持ちやすく、スポンジと違って力もかけやすいです。

水だけでここまで汚れ落ちがいいと気持ちが良いです！ただし、水だけで汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を使用します。

仕上げにマイクロファイバー面で拭えば、汚れがスッキリ落ちてくれます。

写真だとビフォーアフターがわかりにくいですが、石けんのこびりつきなどもすんなり落ちてくれました。

くるむ、這わせる、狭い場所に入れるといった作業も得意です。

スポンジだと掃除しにくい洗面台のフチも、掴むようにしてしっかり掃除できます。意外とホコリや水垢が溜まる場所なので、掃除しやすいのは嬉しいです。

厚手のスポンジが入りにくい、オーバーフローの掃除もラクラク。拭き取るように、汚れを残さず落とせます。

ゴム栓やチェーンにこびり付いた粘着性のある汚れも、水だけでスッキリ落とせました！特に、スポンジだと汚れを落としにくいチェーンの溝にも、しっかりフィットして細かく掃除できて感動です。

使い終わったら洗い流し、水気をよく切り乾燥させるだけ。メンテナンスも簡単なので、気になるときにサッと掃除できて便利です。

今回は、ダイソーの『洗面台クリーナー（落ち落ちV）』をご紹介しました。

大げさな洗剤や掃除グッズを使わなくても、小さなクリーナー1つで手軽に掃除できる優れもの！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。