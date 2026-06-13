6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催された。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。

（関連：【画像】サカナクション、Mrs. GREEN APPLE、HANA、藤井 風らトロフィーを掲げて笑顔）

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、 アーティスト／音楽関係者約5,000人が投票に参加した今年初開催の国際音楽賞で、エントリーされた作品は約2,000作品／アーティストにおよぶ。本セレモニーの司会を務めるのは菅田将暉。本記事では、登壇アーティストのスピーチと、各部門の受賞結果を掲載する。

※最優秀選出アーティストおよび作品＝★

＜最優秀楽曲賞＞

・HANA「Blue Jeans」・米津玄師「IRIS OUT」★サカナクション「怪獣」・アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」・M!LK「好きすぎて滅！」

■サカナクション・山口一郎 コメント

サカナクションは3年前に活動休止をしました。僕が鬱病を患ったからです。その間、メンバーやファンの皆さん、そしてチームサカナクションの皆さんに支えられながら、なんとか踏ん張り、復活しました。休養明けから最初に書いた曲がこの「怪獣」でした。その曲をこのように評価していただきまして、まだまだ頑張れるなと勇気をいただきました。本当にありがとうございます。

＜最優秀アーティスト賞＞

・Fujii Kaze（藤井 風）・HANA★Mrs. GREEN APPLE・サカナクション・米津玄師

■Mrs. GREEN APPLE・大森元貴 コメント

昨年続いての『最優秀アーティスト賞』、本当に嬉しく思います。最近我々はバラエティを始めたり、粉まみれになったりですね、広告の仕事をやらせていただいたり、いろんなお仕事をさせていただけるようになって。でも、たくさんの方に楽しんでもらいたいという思いをもとに活動しているわけです。すべてありがたいんですけれども、16歳の時に組んだMrs. GREEN APPLE、我々はバンドで、今でもずっとひとりで粛々と孤独になりながら曲を作って、それがミセスの曲になってます。報われて嬉しいです。ありがとうございます。

＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞

・CANDY TUNE★HANA・luv・STARGLOW・ブランデー戦記

■HANA・CHIKA コメント

プロデューサーのちゃんみなさん、ソニーミュージックのみなさん、メンバーの家族、HONEYs、今まで支えてくださったすべての人たち、本当にありがとうございます。デビューから、誰かの生きる意味になりたいと思いながら歌ってきました。このような賞をいただいて本当に光栄です。本当にありがとうございます。

＜最優秀アルバム賞＞

・Mrs. GREEN APPLE『10』・Various Artists『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE』・星野源『Gen』★Fujii Kaze（藤井 風）『Prema』・サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』

■Fujii Kaze（藤井 風）コメント

このアルバムに関わってくれたすべての皆様の中にいる神様に感謝。そしてこのアルバムを愛してくださったみんなの中にいる神様に感謝します。このアルバムは、そういうアルバムです。自分の中にいる究極の愛、“Prema”、つまり僕はそれを神様と言ってもいいと思うんですけれども。それを探しに行く、探さなくても本当は自分の中にあるっていうことに気付くために、自分が必要としていたようなものです。 諦めずにこれからも皆さんと一緒に探し続けていけたらなって思ってます。Thank you so much、ありがとうございました。

＜Best Global Hit from Japan＞

★XG「HYPNOTIZE」・米津玄師「IRIS OUT」・米津玄師 & 宇多田ヒカル「JANE DOE」・LiSA「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」・Ado「うっせぇわ」

＜最優秀アジア楽曲賞＞

・Silet Open Up「Tabola Bale」（Indonesia）・Cup of Joe「Multo」（Philippines）・PLAVE「Dash」（South Korea）・WOODZ「Drowning」（South Korea）★HUNTR/X「Golden」（South Korea）

（文＝リアルサウンド編集部）