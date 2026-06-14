100均の“噂の紙”が凄すぎた！「こんなに吸収するの！？」クオリティも抜群な優秀商品
商品情報
商品名：天ぷら敷紙 波型 40P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：185mm×220mm
入り数：40枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4901367050799
見た目だけでなくクオリティも抜群！ダイソーの『天ぷら敷紙 波型 40P』
最近、ネットで「ダイソーに売っている天ぷらの敷紙が良いらしい」という噂を聞き付け、試しに購入してみました。
今回ご紹介するのは、こちらの『天ぷら敷紙 波型 40P』という商品。40枚入りで110円（税込）です。
今回は、デザイン性があるタイプを購入しました。フチが波型になっていて、盛り付けが華やかに！
天ぷら敷紙はシンプルなものが多いですが、これなら天ぷらだけでなく唐揚げやフリットなど、さまざまなメニューに合わせやすいです。料理だけでなく、お菓子にも◎
純粋パルプ100％使用で、有害な材料は一切使用していないのがポイント。日本製という点もポイントが高いです！
食品に直接触れるものだからこそ、安心して使えるのは嬉しいかぎりです。
天ぷらの油はどれくらい吸収してくれる？
つるつるしている面に天ぷらを置くようです。どちらかといえば飾り付けメインのアイテムかと思いきや、とても実用的でした！
余分な油を敷紙がグングン吸い取ってくれます。天ぷらも、最後までサクサクした食感で楽しむことができました！
5分程度置いていただけで、しっかりと油を吸い込んでくれました。ここからさらに油を吸い込み、食事後の敷紙を見ると油分をかなり吸い込んでいて、大きな油シミができていて驚きました…！
僅かでも油を切りたい、油の摂取量を気にしている筆者としてはかなり高評価。お皿が油でギトギトにならないため、洗い物も楽でした。
今回は、ダイソーの『天ぷら敷紙 波型 40P』をご紹介しました。
見た目だけでなく、しっかり油を吸収して安心して使える優れもの。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。