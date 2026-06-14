100均の新作が人気出そう！これってもはやポーチでは…？収納力オバケな優秀ケース

ダイソーの新作『パスポートケース』が、とんでもない収納力オバケなアイテムで驚きました！普通のケースに見えて、中にはポケットがたくさん付いていて、もはやポーチのような感覚で使えちゃう♡メッシュポケットやカードポケット、ワイドポケット、ペンホルダーが付いて至れり尽くせりです。これは人気が出そうな予感…！

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商品情報

商品名：パスポートケース

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480919355

丈夫で収納力も抜群！ダイソーで見つけた『パスポートケース』

今回は、ダイソーの『パスポートケース』という商品をご紹介します。また話題になりそうな新作アイテムです。

パスポートだけでなく、チケット、カード、筆記具などをひとまとめにできる便利なケース。価格は330円（税込）で、筆者が訪れた店舗ではトラベルグッズ売り場に陳列されていました。

ポケットがたくさん付いた、どちらかというとポーチのような感覚で使えるケースです。分厚い生地が使用されていて丈夫なのに、軽くて持ち運びやすいです。

さらに、両端にファスナーがついており、折りたたんだ状態でも物を出し入れできるのがすごいところ！よく使う物はサッと取り出せて便利です。

気になるポケットの数や使い心地は？

右側はメッシュポケットになっていて、パスポートや航空券を入れておくのに最適。どこに入っているかわかりやすいので、すぐに取り出して提示できます。

反対側にはワイドなポケットが付いています。メモやショップカード、記念で貰ったステッカー・紙類を入れておくのに良さそうです。

中心にはペンホルダーも付いているので、薄いメモ帳とペンを入れておくと、いざというときに役立ちます。

左側の上部には、カードポケットが2つ付いています。交通系ICや電子マネーを入れておくと便利です。

カードポケットの下には小物や小銭入れに便利なポケットがあり、鍵などの貴重品を隠して入れられます。

カードケースと隠せる小物入れの裏にも、ポケットが付いており、至れり尽くせり！全体が大きなポーチになっており、A4二つ折りがそのまま入るくらいゆったりとしています。

厚みがあると折り畳みにくいので、薄い紙1〜2枚くらいがベストです。

収納力がとにかく高いので、商品名はパスポートケースとなっていますが、お薬手帳や家計簿のカバーや簡易的なお財布としても使えそうです。お薬手帳と診察券、お金なども一緒に入れておけて管理も楽に！

今回は、ダイソーの『パスポートケース』をご紹介しました。

旅行をより安心して楽しめる便利グッズ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。