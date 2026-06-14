全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・五反田のピッツァ店『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』です。

コスパ最強！の平日ランチは店主の心意気なり

2026年、開店8年目を迎えた『ブルーナ』。11時半のオープンからお客がひっきりなしに訪れ、店先にはいつも行列ができている。それもそのはず、このご時世にサラダとドリンク付きの平日ピッツァランチを1100円という驚くほどリーズナブルな価格で提供しているのだ。

平日ランチセット（サラダ、お好きなピッツァカフェ付き）1100円

『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』平日ランチセット：サラダ、お好きなピッツァ（マルゲリータ） カフェ付き 1100円 軽い口当たりと程よい塩気の中にモッツァレラチーズのまろやかさが際立つ。シンプルで飽きのこない1枚。セットのサラダは、炒めたタマネギの風味を生かした自家製ドレッシングまでおいしい

それは気軽に食べてほしいとの想いから。「物足りないのはイヤでしょ」と、サラダだって盛りがよい。

都内ピッツェリアやトラットリアで働いた後、独立した山田哲也シェフ。生地に使用するのは国産の小麦粉。それを24時間常温で発酵させることで、”サクッとしていて軽い”理想の仕上がりを追求している。

シチリアの海塩を生地と薪窯の中にパパッと振って焼き上げれば、歯切れよくジューシーな逸品に。

平日昼に提供するのは、マルゲリータとマリナーラのほか日替わり2種。黒板に書かれたその日の一品料理やドルチェも注文OK。店前に並ぶ待ち時間もワクワクすること間違いなしだ。

『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』

店主・ピッツァイオーロ：山田哲也さん「昼の”ピッツァ呑み”も大歓迎ですよ」

『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』

五反田『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』

［店名］『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』

［住所］東京都品川区西五反田7-7-2エスティメゾン五反田1階

［電話］03-5759-5560

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、18時〜23時（22時半LO）

［休日］月（祝日の場合は営業、翌火休み）

［交通］JR山手線ほか五反田駅西口から徒歩5分

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

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※画像ギャラリーでは、肉々しくて旨みたっぷりイタリア版ミートボールの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】日替わりのピザや一品料理も魅力的！ この日はイタリア版ミートボール（7枚）