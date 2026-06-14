山本由伸が漏らした「やっぱり野球は難しい」 残り1人と迫った大記録を“止めた”ベッツは猛省「ただの平凡なゴロだった。言い訳はしない」
平凡なゴロを捌き切れずに、重要な局面で失策をしてしまったベッツ(C)Getty Images
紙一重のワンプレーが、文字通り“歴史”を変えた。
現地時間6月13日に行われたホワイトソックス戦で、先発マウンドに立った山本由伸（ドジャース）は、序盤から快調に投げ進めて8回2死まで一人の走者も許さず。6日前の前回登板から脅威の45者連続アウト。完全試合まであと4人、連続アウトのメジャー記録までも1人と迫っていた。
【動画】名手がまさか…山本由伸の大記録を止めてしまったベッツの失策シーン
だが、野球の神様は甘くはなかった。8回2死で迎えたチェース・マイドロスもゴロに打ち取ったのだが、いわゆるボテボテの打球を遊撃手のムーキー・ベッツがなんとファンブル。一塁に投げられずに、この日初めてのランナーを出してしまった。
ゴールドグラブ受賞歴もある名手の失策によって、偉大な記録が一気に途絶え、球場も騒然となった。9回途中、被安打1、1失点で7勝目を掴んだ山本は、試合後のフラッシュインタビューで「やっぱり野球は難しいなと思います」と気丈に振る舞ったが、当のベッツはガクッと肩を落とした。
米スポーツ専門局『Sports Net LA』などの取材に応じた33歳は、「あれは、なんというか、ルーティンのような、ただの平凡なゴロだった。それを俺がミスしてしまったんだ。一切の言い訳をするつもりはない」と釈明。山本の完全試合を「ものすごく意識していた」とも告白した。
「何が起きているかはすべて分かっていた。もちろん、余計なプレッシャーを感じていたわけじゃない。あの瞬間について言い訳をするつもりはない。俺が確実にアウトにするべきだったんだ」
球際でのイレギュラーバウンドを捌き切れなかった。それでも「ボールは自分が捕らなきゃいけなかった」と繰り返したベッツは、降板時に山本に対して「ナイスピッチング」と伝えたという。
「本当にそれ以外の言葉が見つからないくらいの快投だった。世界中の誰もが彼が最高のピッチングをしたと分かっていたはずだ」
「今日のヨシノブはしっかりストライクゾーンで勝負できていた。ボールがど真ん中に行くことは全くなかったし、相手バッターのタイミングも完璧に外していた。まさに『ヨシノブがヨシノブたる理由』と言えるようなピッチングだったよ。彼が俺たちのチームにいてくれて本当に心から良かったと思えた」
先述のフラッシュインタビューで山本は「守備にはすごく助けられて、球数少なくいけた場面も多かった」と気遣われたベッツ。百戦錬磨の名手は「あの状況でああやって声をかけてくれたのは、もちろんすごく嬉しかった」とも漏らした。
緊張の局面で生じた味方のミスを引きずらない。この精神力も山本が「エース」たる所以なのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]