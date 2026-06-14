地元ではなかなか見ない雪にテンションが上がり、大はしゃぎの北海道旅行。

【強烈体験】昼食後いきなり体調不良、意識は薄れ猛烈な吐き気が…その日から救急車の音がトラウマに

気づけばずいぶん遠くまで来てしまい、戻る道が分からない......。

埼玉県在住の30代女性（投稿時）・Hさんの体験談。

＜Hさんからのおたより＞

幼なじみと北海道に行った時の話です。

時期は冬で、雪をあまり見ない関東民の私たちははしゃいでしまい、空港から近いホテルを取っていたにもかかわらず、レンタカーを借りいろいろ巡っているうちに遠くに行ってしまいました。

帰ろうにも、ナビに示された道は冬季は雪で封鎖されていて通れず、途方に暮れてしまいました。

とりあえず前の車を追っていると、すぐさま近くの民家に入っていきました。

民家に入っていった車についていき...

この際だからこの人に聞いてみようと言うことになり、その方に事情を話すと、家の中に通されて、他のご家族の方もわらわらと集まってきました。

そしてそこが集落の端だと教えてもらい、高速に乗るための道案内を紙に書いてくれて、さらに高速代として千円いただきました。

そのあと無事高速まで辿り着き、ホテルにも無事着きました。

当時18、9歳でまだ社会経験も乏しく、住所も名前も聞きそびれてしまい、後で私たちの親にしこたま怒られました。

あれから約20年たってますが、あの時のおじさん、ご家族様、本当にありがとうございました。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

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