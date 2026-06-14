「私たちの人生なかなかいいじゃない」ルームシェアするマダム3人が人生を楽しみ尽くす！ 最新6巻もその勢いは留まることを知らない！【書評】
【漫画】本編を読む
『マダムたちのルームシェア』（seko koseko/KADOKAWA）は、「歳を重ねるって、こんなに楽しいものなのか」と思わせてくれるシリーズだ。ひとつ屋根の下で暮らす3人のマダムたちを主人公に、なんでもない日々のなかで見つけた小さな楽しみや、思わず笑ってしまう出来事など、心がふっと軽くなるエピソードが綴られている。
最新の第6巻でも、そんな彼女たちの輝きはさらに増す。夏にはプールへ繰り出し、秋にはみんなで梨狩りを楽しみ、冬には奇抜なセーターを着て「アグリーセーターパーティー」で盛り上がる。季節の行事を全力で楽しむ3人のバイタリティは健在だ。
そして本巻で特に印象的なのは、マダムたちの「子どもの頃の夢」をめぐるエピソードだ。今の彼女たちは、現実を知り、思い通りにならないこともたくさん経験してきた大人である。そんな彼女たちが、かつての少女時代を振り返り、今の自分たちを見つめ直す場面には含蓄がある。夢が叶ったかどうかが重要なのではなく、かつての夢を大切にしながら、今の自分たちの人生を「なかなかいいじゃない」と肯定できる強さと優しさが、本作の核だと感じる。
「最期はひとりになるかもしれない」という将来に不安を持っている人にとって、このマダムたちの生き方は大きなヒントになるかもしれない。そして老いることは「失うこと」ではなく、「楽しみ方が増えていくこと」であると教えてくれるだろう。
文＝ゆくり