◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦 日本ウェルネス沖縄６−１首里（１４日・Ａｇｒｅスタジアム北谷）

日本ウェルネス沖縄のプロ注目二刀流、長山武蔵投手（３年）が「３番・投手兼ＤＨ」でスタメン出場。投げては最速１４４キロのストレートを武器に、９安打１失点完投勝利。注目の打撃では申告故意四球を含む４四球と真っ向勝負を避けられる場面もあり、１打数無安打に終わったが、ネット裏に集結したスカウト陣からは、ポテンシャルの高さをたたえる声が上がった。

ロッテの福沢アマスカウトは「体格面も恵まれており、スケールが大きい。打撃ではウチにいないタイプで、打球角度も上がり、魅力的」と好評価。ソフトバンクの加藤アマスカウトは「まだまだ伸びしろもあり、投手としても出力が高く、楽しみな選手。まだまだ球速も出そうな気がします」と熱視線を送った。

長山は１８０センチ、８５キロの堂々とした体格を誇り、投打ともに可能性を秘めた二刀流。４月のＵ−１８日本代表候補選手強化合宿にも招集され、左打ちの強力な打撃が評判になった。まずは夏１勝。夢舞台へこの夏、投げて、打って、フル稼働する。（加藤 弘士）