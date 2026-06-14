新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月14日（日）より、TVアニメ『黒子のバスケ』シリーズの３週連続無料一挙放送を実施する。



『黒子のバスケ』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された藤巻忠俊による大人気バスケットボール漫画が原作。「キセキの世代」と呼ばれる天才選手たちが集う高校バスケ界を舞台に、影の薄さを武器に戦う黒子テツヤと天賦の跳躍力を持つ火神大我が全国制覇を目指して奮闘する姿を描く。個性豊かなライバルたちとの熱い試合や超人的なプレースタイル、仲間との絆を描いたドラマが人気を博し、TVアニメのほか劇場版も公開されるなど多くのファンを魅了した。



このたび実施が決定した無料一挙放送企画では、OVAを含むTVアニメシリーズ全78話を３週連続でお届け。６月14日（日）に第１期、６月21日（日）に第２期、６月28日（日）に第３期を順次無料一挙放送する。なお、放送後１週間、全話無料で楽しめる。



(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会