１１日（日本時間１２日）に開幕したサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は、出場チーム数が「４８」へ拡大された。

これに伴い、グループリーグ（１次リーグ）終了後の決勝トーナメントは３２チームで行われ、グループ３位でも決勝トーナメントに進めるチームがある。ただ、「３位チーム」の初戦の相手を決める過程は複雑で、日本代表にもタフな戦いが待ち受けている。（デジタル編集部）

１次リーグは４チームずつ計１２組に分かれて行われ、各組上位２チームと、３位のうち成績上位８チームの計３２チームが決勝トーナメントへ進む。すでに発表されている決勝トーナメントの組み合わせ表を見ると、ベスト３２による１回戦では各組１、２位チームの試合日と時刻、会場は確定しているが、３位チームの対戦相手には幅がある。トーナメント表には「Ｅ組１位−Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ／Ｆ組３位」などとあり、他の組の１位と対戦することだけは決まっている。

グループ３位の１２チームから上位８チームを決定するというプロセスを伴うため、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は大会規則の中で、３位の上位８チームが他のグループの１位と対戦する決勝トーナメント１回戦の組み合わせをすでに示している。

それによれば、３位の１２チームから８チームを選ぶ組み合わせは計４９５通りあり、そのうち日本のグループＦ（Ｆ組）が８チームの中に入るパターンは３３０通りを数える。さらに、この３３０通りの中で日本のグループＦ（Ｆ組）がどのグループの１位と対戦するかを調べると以下のようになり、Ｉ組１位との対戦が２７６通りと約８４％を占めている。

Ｉ組１位との対戦＝２７６通り（８３・６％）

Ｅ組１位との対戦＝３５通り（１０・６％）

Ｄ組１位との対戦＝１１通り（３・３％）

Ｂ組１位との対戦＝５通り（１・５％）

Ａ組１位との対戦＝３通り（０・９％）

仮に日本がグループＦ（Ｆ組）の３位となった場合、ベスト３２による決勝トーナメント１回戦で、Ｉ・Ｅ・Ｄ・Ｂ・Ａ以外の組の１位チームと対戦することはない。ＦＩＦＡ世界ランキングの上位４チーム（アルゼンチン、スペイン、フランス、イングランド）がトーナメント序盤で対戦する可能性を下げるようにしたり、３か国の広域開催に伴う日程や移動などの面を考慮したりした結果とみられるが、日本がグループＦ（Ｆ組）で３位なら、計算上はＦＩＦＡランキング３位のフランスやアフリカの強豪国セネガル、ノルウェー、イラクがいるＩ組の１位チームと対戦する確率が高い。次に可能性が高いＥ組にはドイツ、エクアドル、コートジボワール、キュラソーが入っている。

日本がグループ３位で決勝トーナメントへ進み、１回戦でＩ組１位と対戦する場合、試合日はグループＦ（Ｆ組）最終戦のスウェーデン戦から中４日の７月１日午前６時（日本時間）で、会場はアメリカのニューヨーク/ニュージャージースタジアムとなる。

なお、日本がグループＦ（Ｆ組）の１位か２位で決勝トーナメントへ進んだ場合には、１回戦で、グループＣ（Ｃ組）の２位か１位と対戦する。グループＣには、世界ランキング６位のブラジル、同７位のモロッコ、ハイチ、スコットランドが入っている。（世界ランキングは６月１１日現在）