定年を間近に控え、老後資金のために投資を始めたいと思っても、住宅ローンや教育費の負担が重く、手元の貯蓄が心許ないというケースは多いものです。58歳のIさんも、貯蓄200万円という状況から「月3万円」の新NISAをスタートさせる計画を立てました。本記事では、横山光昭氏、関口博美氏による著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集し、投資資金を捻出するための「家計見直し術」と、退職金1,500万円を活用した「10年後の資産推移」を具体的にみていきましょう。

貯蓄200万円で定年間近…投資を始めるには「生活防衛資金」が不足

定年を間近に控えたIさん（58歳）は、子どもの独立も近づき、真剣に老後資金を考え始めました。住宅ローンの返済が60代半ばまで続くこともあり、定年後は再雇用で働き続けるつもりです。

妻もパート勤務を継続するため、ローン返済は計画通りに終わる見込みです。50代まで教育費の負担が続き、貯蓄は200万円ほどと少なめですが、退職金が1500万円ほどもらえるため、投資を活用して増やしたい意向です。

Iさん夫婦の現状の生活費は、月に約54万円。投資を始めるには、最低でも生活費の7.5か月分〜12か月分の資金を「生活防衛資金」として残しておかないと、「万が一のときに大変になる」というのが私たちの考え方です。

本来なら54万円の7.5か月分、つまり405万円以上の貯金がないと投資はおすすめできません。しかし、長期投資のためには、年齢的になるべく早く始めたいとの希望も理解できます。

ボーナスと家計見直しで「最初の貯金目標」を目指す

そこで、退職金を受け取るまでは家計から余剰金を捻出して、貯金を増やしながら一部を投資に回す計画を提案しました。退職金を受け取った後は、生活防衛資金に加え、3年以内に予想される大きな出費の分を残し、それ以外の余ったお金を投資に回す方針です。

入念に支出を見直すと改善可能な項目が見つかり、当初3万円だった余剰金が7万円に増えました。しかも、子どもの大学の後期分の授業料を払い終えると、教育関連の支出がなくなるため、その後の生活費は月45万円程度にまで減らせる見込みです。

そこで、45万円の7.5か月分強の340万円の貯金を最初の目標にしました。現在、200万円の貯金があるため、残りは140万円。毎月7万円の余剰額から4万円と、Iさんの年2回のボーナスからも一部を回せば、2年で達成できます。それらを踏まえ、当面は余剰金の残り3万円を投資に回すことになりました。

退職金1,500万円を元手に運用したらどうなる？…10年後の試算

毎月3万円から投資をスタートさせるIさんですが、60歳で受け取る退職金も投資に回すと、具体的にどれくらい増えるのでしょうか。1500万円が投資の元手になると仮定し、いろいろなケースについて試算してみましょう。

新NISAの年間投資上限額は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を合わせて360万円なので、月に30万円です。元手は1500万円ですから、50か月の投資が可能ですが、仮に4年間（48か月）、5％の利回りで運用できたとします。

すると、投資元本は1440万円（30万円×48か月）ですが、運用によって1593万円と、153万円のプラスになります（図表1参照）。

［図表1］30万円を利回り5％で4年間積み立てた場合

次に1500万円を10年かけて投資するとどうでしょうか。毎月の掛け金は12万5000円（1500万円÷120か月）ですが、利回りを同じく5％とすると、10年後には1937万円に増え、プラス437万円になります（図表2参照）。

［図表2］12万5000円を利回り5％で10年間積み立てた場合

一方、退職金を活用せず、もうちょっと節約を頑張り、毎月5万円を10年間、積立投資できたとします。投資元本は600万円（5万円×120か月）ですが、5％の利回りなら、合計776万円となり、176万円のプラスに。

積立期間が15年なら合計1336万円（投資元本900万円、利益436万円）、20年なら合計2055万円（投資元本1200万円、利益855万円）と増えていきます（図表3参照）。しかも、この場合、投資に回さない退職金1500万円は定期預金などの低利なところに取り置くケースが多いのですが、それももったいない話です。

［図表3］期間別「積立投資」のシミュレーション

いずれも決して無理のある試算ではありません。退職金の金額や家計の状況に照らしながら、新NISAを活用して毎月3〜5万円の投資を5〜10年するだけでも、こうした大きな利益が得られる可能性が高まります。

20年、30年の期間ともなれば利益はさらに大きくなり、失敗するリスクが小さくなるのは繰り返し述べてきた通りです。

貯蓄200万円・58歳男性の「家計改善」ビフォーアフター

●基礎データ

Iさん…58歳／会社員／退職金1500万円が見込める

妻…53歳／パート 子ども…1人／大学4年生

貯蓄額…200万円 住まい…持ち家

［図表4］Iさん世帯の家計（before-after）

Iさんの家計改善額

●食費（▲1万円）……外食を減らした

●日用品費（▲2000円）……消耗品の見直し

●交際費（▲1万3000円）……飲み会の回数の削減

●衣服・美容費（▲5000円）……クリーニング回数を減らす

●医療費（▲7000円）……サプリをやめた

●雑費（▲5000円）……サブスクの見直し

過剰気味だった支出を洗い出し、夫の外出先での飲み会を減らしたり、サプリメントの量や動画のサブスク契約の内容を必要最小限に減らしたりしました。

増えた分の余剰金で貯金を増やしつつ、一部は投資に回していきます。定年後も再雇用で働き続け、夫婦の労働収入で家計が黒字になるように、さらに少しずつ支出を見直していく方針です。

「つみたて投資枠」におすすめの投資信託

投資信託には多種多様なタイプの商品が存在し、現在、国内で購入できる投資信託だけでも6000本以上あります。国内および海外の数百、数千という株式に投資するものや、株式に加えて債券や不動産などにも投資するものなどです。

このうち新NISAの「つみたて投資枠」に対応するのは、279本（2026年1月時点）。本来はすべての中身を吟味して、納得のいく商品を買うべきですが、一般の個人投資家にとっては大変な作業です。

また、投資信託への投資は「信託報酬」という運用に対する手数料を払わなくてはなりません。手数料は安ければ安いほどお得です。あれこれ悩んで買えない状況が続いているなら、ひとまず全世界に分散投資できる「全世界株式」などの商品を選ぶのが無難でしょう。

初心者が投資信託を選ぶ際は、1．手数料が安い、2．全世界に分散投資をする、3．純資産総額が潤沢である、という3つのポイントを満たす商品を選ぶのがよいでしょう。純資産総額は、多ければ多いほど安定した運用につながります。

これらの条件を満たす代表的な投資信託を下掲の表（図表5）にリストアップしました。

［図表5］3つのポイントを満たす代表的な投資信託

これらの中にはiDeCoの商品として取り扱われているものもあるので、その枠を使って投資する手もあります。

株式会社マイエフピー

ファイナンシャル・プランナー

横山 光昭／関口 博美