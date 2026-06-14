＜子育て名言か、危険な迷言か＞「甘やかすとろくな人間にならない」と聞くけれど、本当？
「子どもを甘やかしてはいけない！」なんて声を聞くことがたまにありますが、なぜ甘やかしてはいけないのでしょう。誰かの意見から答えを出すのではなく、みなさんご自身でその答えについて考えたことはありますか？
『甘やかすとろくな人間にならないというよね。どう思う？』
ときにはわが子を甘やかしたいと思うことや、甘やかしてあげることはあるでしょう。そのすべてが悪いわけでは決してありません。しかし「甘やかしすぎ」となると話は変わってくるのかも。どこまでが許容範囲かは個人差もありそうですが、みなさんは投稿者さんのこの声をどう思いますか？
『親から愛情をたっぷり与えられ、学校へはいつも送迎、大学も好きなところに行かせてもらい、生活費も出してあげる。困ったときはいつだって助けてあげるような親。成人した子どもからは愛情たっぷり育ててくれてありがとうと感謝されるけれど、世間からは甘やかしと言われる……。そんな子、将来ロクな人間にならないのかな』
投稿者さんからの声は少し極端にも取れそうですが、わが子を甘やかしすぎることに対するひとつの意見として考えてもいいかもしれませんね。甘やかすとは一体どのようなことを指すのでしょう。わが子がやるべきこと、考えることを1から10まですべて親が代わりにしてしまうことでしょうか。子どもが頼めばなんでも願いを叶えてあげることでしょうか。具体的な事案が見えてこないので判断しづらい部分もありそうです。そして、甘やかされすぎた人は、本当に将来ロクな人間にならないのか。それをどのように判断したらいいのか。寄せられたママたちの声から、答えに近づけないか考えてみましょう。
「愛情を注ぐ＝甘やかし」ではない
『「愛情をたっぷり与える」と「甘やかす」は別物だよ』
いいね！ の反応が多かったこちらの声。今回のトークテーマを語るうえでは、大前提として考えないといけないかもしれませんね。愛情とはなにか、甘やかすとはなにか。線引きがしにくいもの、価値観によって答えが異なりそうなものですから、一緒くたにしてしまわないように考えたいですね。愛情たっぷり注がれた子ども、甘やかされすぎて育った子ども、こうして言葉にするだけでも受け取る印象がかなり変わりそうです。
厳しく育てればいいというわけでもない
『子どものころから厳しく育てた結果、ストレスで心を患い、そのツラさと共存しながら生きている人もいると思うよ。治療のために控えめに、ムリしないよう生きているのに甘やかしって言うのは違うと思う』
『愛情をかけるのと甘やかすのは違うからね。なんでも「いいよ、いいよ」と甘やかすとワガママでガマンのできない人になるかもしれない。でも、本人のためを思いダメなものはダメと教えるのは愛情だよ』
ここでもやはり「甘やかす」とはどのようなことかを考えさせられますね。甘やかしてはいけないと思うがあまり厳しく育てすぎてしまい、子どもにツライ思いをさせてばかりではかわいそう。とはいえ、ダメなことをダメと教えてあげないと、なにも考えられない・判断できない人になってしまう可能性だって出てきます。ここで注目したいのは、あくまでも将来に対する可能性、ではないでしょうか。複数の親御さんがわが子に対し同じ言動をとっても、子どもの受け取り方は子どもの数だけ存在するわけですよね。となると、同じ言動を子どもにしても、将来がどうなるかも子ども次第な可能性も出てきます。ですから「甘やかされすぎた子は将来ロクな人にならない」と決めつけることは難しいとも考えられますね。
極端な名言は危険の裏返し。わが子にあった子育てを
『子育ての答えって、1つではないよね』
たっぷり愛情を注がれた子、残念ながら愛情をあまり受けられずに育った子、甘えてもいいときにたくさん甘えさせてもらえた子、なんでもかんでも甘やかされすぎた子……。それぞれの子どもの未来には、勝手に確定されたイメージ像がついて回るかもしれません。だからこそ、悪いイメージにわが子が近づかないよう、親御さんは一生懸命子育てについてあれこれ考えるのですよね。とはいえ、「〇〇をしたから△△になる！」と思いすぎるのは危険かもしれません。ママの声にあるように、子育てに対する答えは1つではありませんから。思わぬ結果を導き出すこともありますし。それならば、誰かの意見やイメージ先行でわが子の子育てについて考えるのではなく、わが子をじっくり観察し、わが子に適した対応をその都度していくことがいいのかもしれません。もちろん、親だって人間ですから間違えることもあるでしょう。それでも前に進むしかないのですから、イメージや固定観念に囚われすぎず、自分らしい、わが子にあった子育てを模索していきたいものですね。