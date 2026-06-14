生姜が香る「トマトのめんつゆ漬け」を作ってみた！ 暑い日にぴったりの簡単レシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【簡単おつまみ】暑い日に作るトマトのめんつゆ漬け【VOICEROIDキッチン】』というゐわサメさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ご視聴ありがとうございます

暑い日にぴったりの、トマトを使った一品を投稿者のゐわサメさんが作ります。

まずは包丁の先を使ってヘタを取り除きました。こうするとロスが少ないとのことです。

トマトは30秒ほど湯通ししたら、水で粗熱を取って皮をむきます。

皮をむいたら袋に入れて、めんつゆとチューブ生姜を投入。漬ける時間に合わせて水を加えるのですが、ちょっと濃いめがいいとのこと。

一晩寝かせると、トマトからたっぷり水分が出ました。

食べやすい大きさにカットしたらカツオ節を振りかけて……

トマトのめんつゆ漬けの完成です！

めんつゆのカツオの旨味が、トマトに染みて美味しいそうです。白髪ネギも合いそうだとか。

「美味しそう」「いいねぇ」といったコメントと共に、「白ごまも良さそう」「揉み海苔とかどう？」「ラー油もいいぞ」などアレンジの提案がいくつも寄せられたレシピです。食べてみたくなったという方は、動画を参考に作ってみてください。

視聴者のコメント