生姜が香る「トマトのめんつゆ漬け」を作ってみた！ 暑い日にぴったりの簡単レシピを紹介

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　今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【簡単おつまみ】暑い日に作るトマトのめんつゆ漬け【VOICEROIDキッチン】』というゐわサメさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ご視聴ありがとうございます

　暑い日にぴったりの、トマトを使った一品を投稿者のゐわサメさんが作ります。

　まずは包丁の先を使ってヘタを取り除きました。こうするとロスが少ないとのことです。

　トマトは30秒ほど湯通ししたら、水で粗熱を取って皮をむきます。

　皮をむいたら袋に入れて、めんつゆとチューブ生姜を投入。漬ける時間に合わせて水を加えるのですが、ちょっと濃いめがいいとのこと。

　一晩寝かせると、トマトからたっぷり水分が出ました。

　食べやすい大きさにカットしたらカツオ節を振りかけて……

　トマトのめんつゆ漬けの完成です！ 

　めんつゆのカツオの旨味が、トマトに染みて美味しいそうです。白髪ネギも合いそうだとか。

　「美味しそう」「いいねぇ」といったコメントと共に、「白ごまも良さそう」「揉み海苔とかどう？」「ラー油もいいぞ」などアレンジの提案がいくつも寄せられたレシピです。食べてみたくなったという方は、動画を参考に作ってみてください。

視聴者のコメント

・美味しそう
・シンプルイズベスト
・さわやか感ある
・なんとか酸となんとか酸のうまみコンボだ
・ラー油もいいぞ
・柚子胡椒も捨てがたい